Ngày 5/1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công ca ung thư bàng quang xâm lấn sâu cho một người đàn ông. Theo đó, bệnh nhân P.P.S (57 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện với triệu chứng tiểu ra máu kéo dài và sụt cân nhanh chóng.

Ông S. có tiền sử hút thuốc lá từ thời trẻ, kéo dài khoảng 30 năm với tần suất trung bình mỗi ngày một gói. Qua thăm khám và chụp MRI, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u bàng quang kích thước lớn, xâm lấn sâu. Kết quả nội soi bàng quang sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô niệu mạc (Carcinoma niệu mạc).

Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá từ thời trẻ, kéo dài khoảng 30 năm. Ảnh minh hoạ: P.S

BS.CKII Phan Liên Khương, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết trường hợp này đặt ra nhiều thách thức vì bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ khi gây mê và phẫu thuật.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định cắt bàng quang tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và chuyển lưu nước tiểu bằng kỹ thuật Bricker - phương pháp lần đầu được triển khai tại bệnh viện này. Cụ thể, các bác sĩ sử dụng một đoạn ruột non của bệnh nhân để dẫn nước tiểu ra ngoài, thay vì đưa trực tiếp niệu quản ra da như các phương pháp trước đây.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, sử dụng dao Ligasure giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả trong quá trình bóc tách mô và nạo hạch. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, nước tiểu lưu thông ổn định.

BS.CKI Nguyễn Lương Vũ, thành viên ê-kíp phẫu thuật cho biết, cắt bàng quang tận gốc bao gồm bàng quang, tuyến tiền liệt và túi tinh là phương pháp điều trị triệt căn với ung thư bàng quang xâm lấn cơ hoặc nguy cơ cao lan rộng.

"So với kỹ thuật đưa hai niệu quản trực tiếp ra da, phương pháp Bricker vẫn đảm bảo mục tiêu điều trị triệt căn nhưng mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh", bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Vũ, ung thư bàng quang có tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn so với nữ giới. Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Nói không với thuốc lá là cách bảo vệ tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ ung thư bàng quang.

Ngoài ra, người làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại cũng đối diện nguy cơ cao, cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý các dấu hiệu như tiểu ra máu dai dẳng và tái phát, nên đi khám sớm để được đánh giá và tư vấn kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp tầm soát và chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó điều trị sớm, tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang.