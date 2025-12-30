Đầu tháng 12, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) đã tiếp nhận cấp cứu một nam trung niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá nhiều năm, vào viện vì đau ngực dữ dội sau xương ức kéo dài trên 30 phút, cơn đau lan lên vai và cánh tay trái, kèm khó thở và vã mồ hôi lạnh. Khi nhập viện, bệnh nhân mệt nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, có dấu hiệu suy tuần hoàn rõ rệt.

Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, men tim tăng cao, phù hợp chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Trước diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp tới Khoa Điều trị tích cực - Chống độc để hồi sức chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp với nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng, suy hô hấp và huyết động không ổn định. Ê-kíp điều trị đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức: theo dõi huyết động liên tục, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch, điều trị chống đông và kháng kết tập tiểu cầu, đồng thời kiểm soát rối loạn nhịp tim.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim.

Khoa Điều trị tích cực - Chống độc phối hợp chặt chẽ với Khoa Tim mạch, liên tục đánh giá diễn biến tim mạch và điều chỉnh phác đồ điều trị. Can thiệp đặt stent động mạch vành được thực hiện kịp thời, giúp tái tưới máu cơ tim, đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân cải thiện rõ rệt: huyết động ổn định, hết đau ngực, nhịp tim trở về bình thường, chức năng hô hấp được cải thiện. Bệnh nhân được cai dần các hỗ trợ hồi sức và chuyển về Khoa Tim mạch điều trị, theo dõi và tư vấn thay đổi lối sống nhằm phòng ngừa tái phát.

Các bác sĩ khuyến cáo, hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim cũng như nhồi máu não. Khói thuốc làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông và làm tắc nghẽn mạch máu, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ não.

Điều đáng lo ngại, bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa, khi nhiều bệnh nhân chỉ mới ở độ tuổi 30-40 đã phải nhập viện cấp cứu do biến chứng tim mạch nặng mà nguyên nhân chính là thói quen hút thuốc lá kéo dài.

Để phòng bệnh, người dân cần:

- Không hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử vì đều làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch.

- Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch, đặc biệt nếu có yếu tố nguy cơ như hút thuốc, thừa cân, tăng huyết áp hoặc có người thân mắc bệnh tim.

- Khi có triệu chứng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

