Sáng 27/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hải Dương

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, tại tiệm điện nước Duy Nhàn (khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú) bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn.

Hậu quả, vụ cháy khiến vợ chồng anh D. cùng 2 con tử vong. Ngoài ra, một cháu nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi cũng bị bỏng nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.