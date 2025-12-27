Khi chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) xảy ra cháy, nhiều hộ dân sát chợ có nguy cơ bị cháy lan. Người dân và lực lượng chức năng phải nhấc cửa cuốn của một ngôi nhà để giải cứu 4 người bên trong.
Sáng 27/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, tại tiệm điện nước Duy Nhàn (khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú) bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn.
Hậu quả, vụ cháy khiến vợ chồng anh D. cùng 2 con tử vong. Ngoài ra, một cháu nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi cũng bị bỏng nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trưa 22/12, hỏa hoạn bùng phát tại nhà trọ 6 tầng Nghĩa Hoa (phường Nếnh, Bắc Ninh). Lực lượng chức năng kịp thời cứu 8 người mắc kẹt, khống chế đám cháy.
Sau cú tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ ở dốc lối vào trạm dừng nghỉ, xe cứu thương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ cabin khiến 3 người mắc kẹt tử vong.