Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) vừa thông báo chính chức hủy tổ chức Triển lãm Ô tô - Xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show) năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá thị trường và nhu cầu từ các thành viên trong ngành.

Một góc tại Triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: VMS

"Sau khi đánh giá tình hình kinh tế, chúng tôi nhận thấy năm 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất – lắp ráp và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều thành viên của Triển lãm hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như Vietnam Motor Show", đại diện VAMA thay mặt Ban tổ chức cho biết.

Tuy nhiên, triển lãm này dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026. Vietnam Motor Show 2026 sẽ có quy mô mở rộng và hình thức tổ chức đổi mới toàn diện. Sự kiện sẽ ứng dụng công nghệ tương tác tiên tiến, tạo không gian trải nghiệm độc đáo, trưng bày không chỉ ô tô, xe máy mới mà còn có giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính và ngành công nghiệp phụ trợ.

Vietnam Motor Show 2026 sẽ trở lại, dự kiến được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng các thương hiệu, đối tác tham gia. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vietnam Motor Show do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) tổ chức ấn định vào khoảng tháng 10 hàng năm, trở thành sự kiện thường niên lớn nhất ngành xe trong hơn 20 năm qua.

Vào năm 2023, Triển lãm này cũng từng bị hoãn với nhiều lý do, trong bối cảnh kinh tế chưa hồi phục sau dịch Covid-19 và nhiều thương hiệu chưa sẵn sàng ra mắt sản phẩm mới, trong khi thị trường đang chịu nhiều biến động.

Vietnam Motor Show trở lại vào năm 2024 tại TPHCM, tuy nhiên sự kiện này không còn thu hút được sự tham dự của những tên tuổi lớn vốn "thường trực" hàng năm như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo, Volkswagen hay các hãng xe sản xuất tại Việt Nam như VinFast, Hyundai, KIA, Mazda,... mà tập trung nhiều các hãng xe bình dân đến từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong những năm vừa qua, thay vì "đốt" hàng chục tỷ đồng để tham gia triển lãm tập trung, nhiều hãng xe lại tìm cho mình những cách quảng bá, tăng ưu đãi và tạo ra những chuyến trải nghiệm thực tế hơn cho khách hàng.

