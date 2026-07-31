“Toàn bộ lịch sử của AC Milan đang chìm trong tang tóc trước sự ra đi của Franco Baresi. Tấm gương, nhân cách và sự chính trực của ông sẽ mãi được khắc ghi trong ADN của CLB, cũng như chiếc áo số 6 mang tính biểu tượng”, Milan thông báo.

Nhà vô địch World Cup 1982 cùng đội tuyển Italia và á quân World Cup 1994, nơi ông đá hỏng luân lưu, được xem là một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Baresi nâng cao Cúp C1 cùng Milan. Ảnh: ACM

Baresi từng trải qua ca phẫu thuật tháng 8/2025 để cắt bỏ một khối u ở phổi. Sau ca mổ, ông từng chia sẻ với người hâm mộ: “Tôi sẽ cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn”.

Sinh năm 1960, Baresi gia nhập học viện Milan năm 1974. Trước đó, ông thử việc tại đội trẻ Inter Milan và bị từ chối vì cho rằng quá yếu ớt. Chỉ anh trai Giuseppe được chiêu mộ.

Năm 1978, khi mới 17 tuổi 11 tháng, Baresi chính thức ra mắt Milan.

Baresi nhanh chóng trở thành trụ cột “Rossoneri” ở tuổi 18 và được trao băng đội trưởng khi mới 22 tuổi.

Dù không sở hữu thể hình lý tưởng (nên có biệt danh “Piscinin” - người tí hon), ông nổi bật nhờ khả năng đọc tình huống, cắt bóng, kỹ thuật cùng tố chất thủ lĩnh xuất sắc. Một mẫu trung vệ của bóng đá tương lai.

Ngoài ra, Baresi cũng có biệt danh “Hoàng đế Franz”, một cách ví ông với Franz Beckenbauer.

Vào thời điểm Milan ngụp lặn trong bóng tối nửa đầu thập kỷ 1980, có lúc xuống Serie B, Baresi vẫn trung thành với CLB và từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ châu Âu.

Sau này, Baresi hợp cùng Paolo Maldini, Mauro Tassotti và Alessandro Costacurta tạo nên một trong những hàng phòng ngự mạnh nhất châu Âu.

Baresi trong màu áo Italia. Ảnh: FIGC

Baresi giải nghệ năm 1997 sau 719 lần ra sân cho Milan, chỉ sau kỷ lục 902 trận của Maldini. Ông cũng có 81 lần khoác áo Italia.

Sau chức vô địch World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha mà không được sử dụng, ông bị gạch tên khỏi danh sách dự Mexico 1986 vì những bất đồng với HLV Enzo Bearzot.

Trong trận chung kết World Cup 1994 giữa Italia và Brazil, ông cùng Roberto Baggio đá hỏng luân lưu. Điều này khiến Baresi lỡ cơ hội giành chức vô địch thế giới thứ hai trong sự nghiệp.

Giới chuyên môn đánh giá không ai mặc chiếc áo số 6 - được Milan treo vĩnh viễn, cùng số 3 gắn với Maldini - thanh lịch hơn Baresi.