HLV Carlo Ancelotti đã có mặt tại Rio de Janeiro trong tuần này để nối lại các hoạt động trực tiếp cùng Ban kỹ thuật đội tuyển Brazil.

Tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), ông họp với Bộ phận các đội tuyển quốc gia nhằm xây dựng kế hoạch cho những đợt tập trung và thi đấu sắp tới của Selecao.

Ancelotti chuẩn bị tái thiết Brazil. Ảnh: CFB

Nhiệm vụ của chiến lược gia người Italia là xây dựng đội tuyển hướng tới World Cup 2030. Brazil sẽ trở lại trong đợt FIFA Days vào tháng 9, với 3 trận giao hữu. Sau đó là đợt hội quân tháng 11.

Các trận đấu chính thức đầu tiên của chu kỳ mới sẽ là vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ, dự kiến khởi tranh vào nửa sau năm 2027. Giải đấu sẽ áp dụng thể thức mới do Argentina, Paraguay và Uruguay được đặc cách góp mặt với tư cách đồng chủ nhà các trận khai mạc của kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm.

Đến năm 2028, Brazil sẽ bước vào Copa America lần thứ 49, nhiều khả năng được tổ chức tại Mỹ.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng đội tuyển mới, theo dõi và thử nghiệm các cầu thủ trẻ, nhưng không vì thế mà gạt bỏ những người đã cùng chúng tôi dự World Cup và vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho đội tuyển”, Ancelotti nói.

Casemiro có khả năng chia tay Brazil. Ảnh: CFB

Theo Ancelotti, có một số trường hợp cụ thể sẽ chia tay: “Tôi nghĩ World Cup này đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ cầu thủ rất quan trọng.

Bắt đầu từ Neymar. Tiếp đến là Danilo, Casemiro, tất cả những cầu thủ đã trên 30 tuổi khi tham dự World Cup”.

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ mới có thể gia nhập đội”, cựu HLV Real Madrid nói về kế hoạch tiếp theo. “Tôi không nói là cho World Cup 2030, nhưng những người có thể cạnh tranh ngay từ mục tiêu đầu tiên, đó là Copa America năm 2028”.

Carletto giải thích thêm: “Tôi không nói rằng mình sẽ thay đổi toàn bộ 26 cầu thủ. Chúng tôi sẽ giữ lại một số cầu thủ quan trọng có thể tiếp tục công việc, ví dụ như Marquinhos.

Tôi nghĩ việc họ ở lại rất quan trọng để thể hiện sự liên tục của dự án. Nhưng ý tưởng là thay đổi, là đưa thế hệ mới vào đội hình”.