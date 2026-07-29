Tương lai của Ferran Torres , người ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha hạ bệ Argentina, vô địch World Cup 2026, đang rất được quan tâm.

Hợp đồng của chân sút 26 tuổi với Barca còn chưa đầy 1 năm nữa (30/6/2027), được đồn đại có thể ra đi vào hè này, với sự quan tâm từ PSG, Real Madrid và Atletico.

Barca quyết định giữ chân Ferran Torres, không phải bán anh như những đồn thổi. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, theo Mundo, lập trường của Barca rất kiên định và rõ ràng: không có ý định bán người hùng World Cup và sẽ chỉ xem xét chuyện đó, nếu chính Ferran Torres lên tiếng muốn rời Camp Nou.

Hiện tại, người đại diện cũng như bản thân cầu thủ này chưa có bất cứ bày tỏ hay thông báo gì về việc ra đi. Ferran Torres đang trải qua kỳ nghỉ và dự kiến sẽ không có mặt ở đại bản doanh của Barca cho đến ngày 10/8 tới.

MB cung cấp thêm, lãnh đạo CLB xác định Ferran Torres tiếp tục là một phần thiết yếu trong dự án thể thao của họ do HLV Hansi Flick dẫn dắt.

Tính đến nay, ngôi sao tuyển Tây Ban Nha ghi được 65 bàn trong 207 trận cho Barca. Mùa vừa qua được xem là chiến dịch tốt nhất của Torres, sau khi chuyển đến từ Man City vào 2022, dù không thường xuyên đá chính. Anh đóng gióp 21 bàn trong 49 trận, vượt qua con số 19 bàn ở mùa giải trước đó.

Kế hoạch của Chủ tịch Barca, Joan Laporta là gia hạn hợp đồng với Ferran Torres, dự kiến diễn ra vào tháng 9 này. Điều đó đồng nghĩa, Barca sẽ phải trả thêm cho Man City 8 triệu euro, theo điều khoản đã được đôi bên thỏa thuận trong thương vụ chuyển nhượng hồi tháng 1/2022.