Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid chính thức liên hệ với Man City để hỏi mua Rodri, người còn chưa đầy 1 năm trong hợp đồng tại Etihad.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho sẵn sàng chi hơn 50 triệu euro để mang Rodri về cho Mourinho, hòng xây dựng lại tuyến giữa sau khi Toni Kroos và Luka Modric ra đi.

Real Madrid chính thức bước vào đàm phán hỏi mua Rodri. Ảnh: Defensa

Các nguồn tin cho hay thêm, Rodri đã từ chối đề nghị ký mới của Man City, do muốn trở lại Tây Ban Nha và được chơi cho Real Madrid.

Chính vì lẽ này, khi PSG cố gắng thay đổi ý định của Rodri thì anh đã nói "không" ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ.

Tiền vệ đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha, thậm chí chẳng màng nghe những điều khoản ưu đãi đặc biệt mà đội bóng nhà giàu nước Pháp đưa ra.

Defensa thông tin thêm, nếu hoàn tất thương vụ như kế hoạch, Real Madrid khả năng tốn mức phí tầm 50-60 triệu euro cho Rodri.

Trước đó, Chủ tịch Perez nhiều lần gạt kế hoạch Real Madrid ký Rodri do lo ngại vấn đề thể lực và hoài nghi anh khó tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương nặng gặp phải ở chung kết EURO 2024. Rodri hầu như ngoài ngoài trong chiến dịch mùa vừa qua của Man City.

Tuy vậy, cuối cùng người đứng đầu ở Bernaneu đã nhượng bộ trước áp lực từ Mourinho và một số thành viên khác trong ban lãnh đạo - những người xem Rodri là mảnh ghép phù hợp nhất để khôi phục lại tuyến giữa của đội.

Trên hết, Rodri đã chứng minh cho Chủ tịch Perez thấy anh đã chơi tốt như thế nào tại World Cup 2026, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và cùng Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng.