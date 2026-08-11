Jeff Dean, người vừa rời vị trí nhà khoa học trưởng tại Google sau 27 năm làm việc, hôm 5/8 chia sẻ trên X một số slide giới thiệu startup AI Discovery Loop.

Một trong những slide thu hút sự chú ý khi liệt kê các sản phẩm lớn mà nhóm sáng lập từng trực tiếp xây dựng hoặc tham gia phát triển, gồm Google Search, Google Ads, Gmail, Gemini và chip TPU.

Dean thành lập Discovery Loop cùng ba cựu lãnh đạo Google là Sanjay Ghemawat, Lê Viết Quốc (Quoc Le) và Oriol Vinyals. Theo Dean, nhóm đã chia sẻ slide giới thiệu với một số quỹ đầu tư mạo hiểm.

Startup đặt mục tiêu ứng dụng AI để tạo ra các đột phá khoa học trong nhiều lĩnh vực, từ phần cứng máy tính đến nghiên cứu và phát triển thuốc.

Khosla Ventures và Radical Ventures sẽ đồng dẫn đầu vòng gọi vốn ban đầu của Discovery Loop. Alphabet cùng một số nhà đầu tư khác cũng tham gia vòng này.

Một trang trong slide gọi vốn của Discovery Loop. Ảnh: Jeff Dean

Đứng sau nhiều công nghệ của Google

Slide giới thiệu của Discovery Loop gây chú ý không chỉ bởi danh sách sản phẩm mà các nhà sáng lập từng tham gia phát triển, mà còn bởi mạng lưới nhân sự từng làm việc dưới sự quản lý hoặc hợp tác với họ.

Danh sách này có Dario Amodei, đồng sáng lập Anthropic; Ilya Sutskever, đồng sáng lập OpenAI và Safe Superintelligence; Wojciech Zaremba, đồng sáng lập OpenAI; Aravind Srinivas, CEO Perplexity; Arthur Mensch, đồng sáng lập Mistral, cùng nhiều nhân vật khác trong ngành AI.

Một slide khác tập trung vào thành tích nghiên cứu của nhóm. Theo dữ liệu Google Scholar được trình bày, Dean, Quoc Le và Oriol Vinyals nằm trong nhóm các nhà nghiên cứu AI có số lượng công trình được trích dẫn cao.

Jeff Dean, Quoc Le và Oriol Vinyals trong nhóm các nhà nghiên cứu AI có số lượng công trình được trích dẫn nhiều nhất. Ảnh: Jeff Dean

Bilawal Sidhu, cựu lãnh đạo sản phẩm của Google, nhận xét đây là một trong những bộ slide gọi vốn có đội ngũ ấn tượng nhất từng xuất hiện.

Shubham Sharma, kỹ thuật trưởng tại YouTube, thậm chí cho rằng các quỹ đầu tư không phải lựa chọn Jeff Dean, mà ngược lại, Jeff Dean mới là người lựa chọn quỹ đầu tư.

Dean gia nhập Google từ những năm đầu của công ty và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật của tập đoàn.

Trong thời gian làm việc tại “gã khổng lồ”, ông tham gia nhiều dự án quan trọng và có vai trò trong sự phát triển của hệ thống tìm kiếm, quảng cáo, Gmail, AI và chip TPU.

Việc Dean rời Google diễn ra trong bối cảnh Alphabet tái cơ cấu bộ phận AI. Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, cũng chuyển sang vị trí nhà khoa học trưởng của Alphabet và giữ vai trò chủ tịch Google DeepMind.

Với Discovery Loop, Dean và các đồng sáng lập đang đặt mục tiêu đưa AI từ lĩnh vực phần mềm sang giải quyết các bài toán khoa học và công nghệ thực tế.

Đội ngũ sáng lập với bề dày kinh nghiệm tại Google cùng mạng lưới nhân sự từng làm việc trong nhiều công ty AI hàng đầu đang giúp Discovery Loop nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ giai đoạn đầu.

“Bốn huyền thoại cùng một chỗ”, Delali Azumah, đồng sáng lập hãng phần mềm Delelify viết trên X. “Ai mà không muốn tham gia cùng với họ cơ chứ”.

(Theo Insider)