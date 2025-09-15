Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hằng Nga (SN 1983, ở Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến tháng 2/2022, bà Nga vay của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1983, cán bộ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) 4,4 tỷ đồng với lãi suất vượt quá 5 lần của lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Đến tháng 3/2022, bà Nga và ông T. cùng nhau tính toán và xác nhận việc bà Nga còn nợ ông T. 2,9 tỷ đồng. Thời điểm đó, vợ ông T. đề nghị bà Nga hoàn trả tiền vay. Vì bà Nga không trả được tiền vay của ông T. khiến chủ nợ và người vay tiền phát sinh mâu thuẫn.

Do áp lực trả nợ, cuối cùng bà Nga đã làm đơn tố giác ông T. có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gửi Công an TP Hà Nội. Ngày 7/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ảnh minh họa.

Thấy vụ việc bị xử lý hình sự, vợ ông T. đã tìm đến nhà bị cáo Nga để xin cho chồng không bị tước quân tịch ra khỏi ngành Công an và không bị xử lý hình sự. Khi đó bà Nga hứa hẹn với vợ chồng ông T. rằng sẽ rút đơn tố giác và đi liên hệ với cơ quan pháp luật để “chạy án” cho ông T. Bà Nga đưa ra chi phí cho việc "chạy án" là 2 tỷ đồng.

Tin tưởng lời bị cáo Nga nên từ ngày 17/9- 5/10/2023, vợ chồng ông T. đã đưa cho bị cáo Nga số tiền 2 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng, sau khi nhận tiền của vợ chồng ông T., bà Nga không thực hiện việc “chạy án” cho ông T. như hứa hẹn.

Ngày 9/11/2023, ông T. bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Dân sự.

Thấy chồng bị khởi tố và bắt giam, vợ ông T. yêu cầu bà Nga trả lại tiền nhưng bị cáo không trả và không thừa nhận đã cầm tiền của vợ chồng ông T. đưa cho.

Đến ngày 29/11/2023, vợ ông T. đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nga. Trước đó, vào tối ngày 2/10/2023, tại nhà bà Nga, vợ ông T. đã dùng điện thoại để ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện với nội dung xoay quanh việc đưa tiền nhờ bị cáo “chạy án”.

Đến ngày 30/10/2024, bà Đỗ Thị Hằng Nga bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt bị can tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, bà Nga không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng VKS cho rằng, căn cứ vào lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận bà Nga đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.