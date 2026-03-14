Theo cảnh sát địa phương, chiếc Lamborghini Urus màu đen đời 2020 thuộc sở hữu của doanh nhân Ozzie Kheir. Xe được cho là bị lấy trộm ở khu vực Maribyrnong vào khoảng 1h15 sáng thứ Tư vừa qua.

Cảnh sát địa phương đã phát động cuộc truy tìm trên khắp thành phố. Trong nhiều giờ sau đó, chiếc SUV sang trọng bị phát hiện chạy qua nhiều khu vực của thành phố Melbourne. Nhân chứng cho biết bên trong xe có thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển phương tiện với nhiều pha lái xe nguy hiểm.

Một thiếu niên 16 tuổi tại Melbourne bị cáo buộc đánh cắp chiếc Lamborghini Urus rồi lái chiếc SUV hiệu suất cao này rong ruổi suốt 16 giờ rồi bị bắt khi gây ra tai nạn.

Có thời điểm, chiếc Urus còn chạy lên vỉa hè dành cho người đi bộ và cắt ngang bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại. Cảnh sát theo dõi phương tiện từ trên không bằng trực thăng, nhưng quyết định không truy đuổi trực tiếp để tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Hành trình của chiếc siêu xe qua theo dõi cuối cùng kết thúc vào khoảng 16h35 cùng ngày tại khu vực Glen Waverley.

Chiếc xe bị mất lái trên đường Myers Avenue, lao vào hàng rào của một nhà dân, dẫn tới hư hỏng phần thân xe bên trái. May mắn không có ai bị thương.

Theo báo cáo của cảnh sát, thiếu niên 16 tuổi đến từ Croydon là người điểu khiển xe đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Ba người khác liên quan vụ việc hiện vẫn đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm có thể phải đối mặt với các cáo buộc như trộm cắp phương tiện và hành vi lái xe nguy hiểm gây nguy hiểm cho người khác.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện các video trên mạng xã hội được cho là do thiếu niên này đăng tải. Các đoạn clip ghi lại cảnh quay nội thất chiếc Urus trong lúc đang lái xe. Tài khoản Instagram của người này cũng xuất hiện nhiều video liên quan đến các mẫu xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi và Range Rover.

Theo Carscoops

