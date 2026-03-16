Em bé bị mắc kẹt trong ô tô gần 30 phút

Một gia đình tại khu vực Bay Area (bang California, Mỹ) đã trải qua tình huống nguy hiểm khi con nhỏ bị kẹt bên trong chiếc xe điện Cadillac Lyriq do sự cố ắc quy 12V khiến hệ thống cửa điện ngừng hoạt động.

Theo Đài ABC7 News Bay Area, sự việc xảy ra tại thành phố Antioch. Vào một buổi sáng, người mẹ Lacey Gunn sử dụng chiếc xe điện Lyriq đời 2024 để chở các con đi nhà thờ. Sau khi đặt con gái vào ghế an toàn và đóng cửa xe, cô bước sang phía bên kia để hỗ trợ người con còn lại, một bé đang tập đi lên xe.

Khi quay lại phía cửa lái, cô phát hiện tay nắm cửa không phản hồi và cửa xe không thể mở. Người mẹ lập tức thử mở khóa bằng chìa khóa thông minh, sau đó tiếp tục dùng ứng dụng kết nối trên điện thoại di động của Cadillac để mở khóa từ xa nhưng đều không thành công.

Cô cũng thử chiếc chìa khóa dự phòng thứ hai nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Khi em bé bắt đầu khóc trong xe, người mẹ gọi tới OnStar, dịch vụ hỗ trợ an toàn và kết nối của General Motors.

Theo General Motors, OnStar đã liên hệ với lực lượng chức năng và dịch vụ cứu hộ, đồng thời cố gắng mở khóa xe từ xa. Tuy nhiên việc này không thực hiện được do ắc quy 12V của xe gặp sự cố.

Khoảng 23 phút sau khi em bé bị kẹt trong xe, người mẹ phải gọi tới số khẩn cấp 911, trong khi gia đình bắt đầu cân nhắc phương án đập kính để đưa đứa trẻ ra ngoài.

Giải pháp cuối cùng đến từ người cha. Sau khi nhập tình huống vào ChatGPT, anh phát hiện cốp xe có thể mở bằng chìa khóa cơ được tích hợp trong chìa khóa thông minh. Nhờ đó, gia đình đã mở được cốp xe và đưa em bé ra ngoài sau gần nửa giờ.

Mẫu Lyriq thực tế cũng được trang bị lẫy cơ để mở cửa từ bên trong xe, nhưng trong trường hợp này người bị mắc kẹt lại là một em bé 12 tháng tuổi nên không thể tự thao tác.

Gia đình bức xúc, hãng xe nói đã ghi trong hướng dẫn

Sự việc khiến gia đình bức xúc khi nhận ra ngoài cơ chế mở cốp, chiếc xe gần như không có cách nào khác để tiếp cận hoặc khởi động nếu ắc quy 12V gặp trục trặc. Họ cho rằng nếu sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tính mạng của đứa trẻ có thể bị đe dọa.

Trả lời ABC7 News Bay Area, phía Cadillac cho biết mẫu Lyriq 2024 vẫn có thể được mở thông qua cửa sau và cách xử lý này đã được hướng dẫn trong sách sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp trực quan và dễ nhận biết hơn thay vì buộc người dùng phải tự tìm kiếm thông tin trên mạng trong những tình huống khẩn cấp.

Gia đình cũng đã gửi đơn khiếu nại chính thức sau khi đại lý địa phương yêu cầu gần 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) để thay ắc quy 12V và kiểm tra hệ thống điện. Theo kỹ thuật viên của đại lý, sự cố xảy ra do ắc quy 12V bị lỗi khiến toàn bộ hệ thống điện của xe ngừng hoạt động và chuyển sang chế độ khóa.

Lo ngại về độ an toàn của cửa xe điện

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về các hệ thống cửa điện trên xe điện. Khi nguồn điện gặp trục trặc, tay nắm cửa và cơ chế mở điện tử có thể ngừng hoạt động.

Đây cũng là sự cố mới nhất trong chuỗi trường hợp hành khách bị mắc kẹt trong xe điện. Những tình huống này thường xảy ra sau va chạm hoặc khi xe bị ngập nước khiến pin điện áp thấp hỏng, làm cửa và tay nắm điện tử không còn hoạt động.

Trong nhiều tai nạn, đặc biệt khi xe gặp sự cố trên đường hoặc rơi xuống nước, việc tìm và sử dụng cơ chế mở cửa khẩn cấp bằng cơ học có thể trở nên rất khó khăn.

Một cuộc điều tra của Bloomberg giai đoạn 2025–2026 cho thấy trong 13 năm qua đã có ít nhất 15 trường hợp tử vong liên quan đến việc cửa xe Tesla không mở được sau tai nạn và cháy xe.

Những lo ngại này cũng khiến cơ quan quản lý tại Trung Quốc quyết định cấm các tay nắm cửa điện tử dạng ẩn trên ô tô. Quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo Abc7news