Theo Tạp chí Car and Driver, Hyundai vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C Tucson, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc ngày càng sôi động. So với thế hệ hiện hành, Hyundai Tucson 2027 có màn "lột xác" rõ rệt khi chuyển sang phong cách thiết kế góc cạnh, vuông vức hơn.

Theo những hình ảnh được đăng tải, phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng, kết hợp cụm đèn pha có thiết kế sắc nét. Lưới tản nhiệt và các đường nét trên thân xe cũng được tạo hình cứng cáp, trong khi vòm bánh xe nhô cao tạo cảm giác khỏe khoắn.

Ở phía sau, Tucson tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hiện đại với dải đèn LED trải rộng, kết hợp cụm đèn hậu góc cạnh. Tổng thể xe mang nhiều nét tương đồng với ngôn ngữ thiết kế mới mà Hyundai đang áp dụng trên các mẫu SUV đàn anh thời gian gần đây như Palisade hay Santa Fe.

Bên trong cabin, Tucson 2027 cũng được thiết kế lại hoàn toàn, tương tự như Palisade và Ioniq 9. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng kích thước lớn đặt ở trung tâm bảng táp-lô, sử dụng giao diện phần mềm Pleos mới. Khu vực điều khiển trung tâm được bo tròn, đi cùng vô lăng hai chấu và các chi tiết trang trí màu cam, tạo cảm giác trẻ trung và khác biệt.

Hyundai hiện chưa công bố đầy đủ thông tin về hệ thống truyền động của Tucson thế hệ mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng và hybrid 1.6L với những nâng cấp về hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Những thông tin chi tiết hơn về động cơ, công suất, công nghệ an toàn và thời điểm bán ra tại từng thị trường dự kiến sẽ được Hyundai công bố trong thời gian tới.

(Theo Car and Driver)

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