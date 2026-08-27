Sáng 27/8, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam xác nhận vừa trao thưởng "nóng" cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son, hiện là đại sứ thương hiệu của hãng gồm 100 triệu đồng tiền mặt và một chiếc Jaecoo J5 EV Flagship với trị giá khoảng 600 triệu đồng vì những đóng góp xuất sắc tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) vừa qua.

Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son ghi được 5 bàn thắng và cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Nguyễn Đình Bắc, đồng thời đóng góp lớn vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được tặng chiếc xe thứ hai sau màn thể hiện xuất sắc vừa qua tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Ảnh: Quyết Thắng

Chiếc xe được trao thưởng cho Xuân Son là Jaecoo J5 EV Flagship, phiên bản thuần điện của dòng J5 mới được ra mắt tại Việt Nam. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, pin dung lượng 58,9 kWh và có phạm vi hoạt động tối đa 461 km sau một lần sạc.

Trước đó, tiền đạo gốc Brazil này từng nhận một chiếc Jaecoo J7 PHEV. Phần quà được Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam do ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch dành tặng tiền đạo sinh năm 1997 sau những đóng góp của anh trong chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.

Đến tháng 3/2025, Xuân Son chính thức nhận xe, đồng thời trở thành đại sứ thương hiệu của Omoda & Jaecoo Việt Nam. Như vậy, trong chưa đầy hai năm, Xuân Son đã hai lần nhận thưởng xe mới sau ngôi vô địch cùng đội tuyển Việt Nam.

Việc cầu thủ hoặc huấn luyện viên được doanh nghiệp trao thưởng bằng ô tô sau những thành tích nổi bật cũng không phải chuyện hiếm trong bóng đá Việt Nam.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được hàng loạt khoản thưởng từ các doanh nghiệp và tổ chức. Trong đó, THACO Auto của tỷ phú Trần Bá Dương công bố thưởng đội tuyển 2 tỷ đồng và thưởng riêng HLV Park Hang-seo 50.000 USD.

HLV Park Hang-Seo từng được tặng một chiếc KIA Optima sau khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Ảnh: THACO

Trước đó, vào tháng 2/2018, HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-Seo đã được trao tặng một chiếc KIA Optima sau khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Đồng thời, THACO Auto cũng dành tặng đội tuyển U23 Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công trao tặng chiếc xe Hyundai Santa Fe vào năm 2029 sau những thành công liên tiếp cùng bóng đá Việt Nam, gồm chức vô địch AFF Cup vào cuối năm 2018. Đồng thời, HLV Hàn Quốc còn được VinFast tặng 1 chiếc VinFast Lux SA2.0 vào cuối năm 2019.

Cũng trong năm 2019, sau chức vô địch SEA Games lần thứ 6, VinGroup đã tặng mỗi thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 1 xe máy VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng cùng 20 triệu tiền thưởng; riêng HLV Mai Đức Chung được tặng 1 ô tô VinFast Lux A trị giá 1,35 tỷ đồng.

Đương kim HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik vào năm 2025 cũng được Hyundai Thành Công Việt Nam tặng một chiếc Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo, phiên bản cao cấp nhất của Santa Fe tại thời điểm đó trị giá 1,35 tỷ đồng sau khi dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

HLV Kim Sang-sik cũng được Hyundai Thành Công Việt Nam tặng một chiếc Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo vào năm 2025. Ảnh: HTV

Có thể thấy, trước và sau những cột mốc lớn của bóng đá Việt Nam, nhiều cầu thủ nổi bật cũng từng được các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao tặng ô tô hoặc những phần thưởng có giá trị. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều là phần thưởng trực tiếp cho một danh hiệu. Có những chiếc xe được trao để ghi nhận thành tích cá nhân, trong khi một số khác nằm trong các hoạt động hợp tác thương hiệu hoặc tài trợ.

Những khoản thưởng lớn dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện sau thành tích quốc tế từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc một cầu thủ hai lần được trao tặng ô tô trong thời gian ngắn như trường hợp của Nguyễn Xuân Son là một trong những câu chuyện đáng chú ý sau các chức vô địch gần đây của đội tuyển.