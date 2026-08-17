Sau khi 911 Carrera S phiên bản nâng cấp ra mắt năm 2025 chỉ với hộp số tự động ly hợp kép PDK 8 cấp, Porsche đã vừa quyết định đưa hộp số sàn trở lại mẫu siêu xe thể thao này theo nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm lái thuần túy.

Theo Carscoops, phiên bản mới mang tên 911 Carrera S với gói MT (Manual Transmission), được phát triển trên nền tảng 911 Carrera S thế hệ 992.2. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được Porsche cung cấp tại thị trường Bắc Mỹ.

Porsche 911 Carrera S MT có cả hai kiểu dáng Coupe và Cabriolet, kết hợp hộp số sàn 6 cấp với hệ dẫn động cầu sau. Porsche định vị đây là mẫu xe dành cho người thích tự mình kiểm soát quá trình sang số, thay vì ưu tiên khả năng tăng tốc tối đa như những phiên bản dùng hộp số PDK.

Với cách tiếp cận này, Carrera S MT được xem như một phiên bản hướng đến người lái, nằm giữa Carrera T và GT3. Thậm chí, mẫu xe còn được ví như một chiếc "GT3 thu nhỏ" dành cho những khách hàng chưa muốn hoặc chưa thể sở hữu 911 GT3 Touring.

Sức mạnh của 911 Carrera S MT đến từ động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép 3.0L, cho công suất 473 mã lực (480 PS). Khác với việc chỉ thay thế hộp số PDK bằng hộp số sàn, Porsche đã thực hiện hàng loạt nâng cấp cho phiên bản đặc biệt này.

Xe được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống treo thể thao hạ thấp 10mm và hệ thống ống xả được tinh chỉnh riêng. Đáng chú ý, mẫu xe sử dụng bộ mâm khóa trung tâm, trang bị trước đây chưa từng xuất hiện trên Carrera S.

Bộ mâm này giúp giảm hơn 7,7kg trọng lượng so với cấu hình Carrera S tiêu chuẩn. Nhờ đó, phiên bản Carrera S MT chỉ nặng khoảng 1.509kg, tức chỉ nhỉnh hơn Carrera T khoảng 5kg nhưng sở hữu công suất lớn hơn tới 90 mã lực.

Porsche cũng trang bị ghế thể thao Sport Seats Plus chỉnh điện 4 hướng, ống xả titan, cản trước SportDesign và huy hiệu chữ "S" màu đỏ phía sau. Khách hàng có thể tiếp tục nâng cấp xe với ghế thể thao bằng sợi carbon và hệ thống phanh gốm composite.

Bên trong cabin, Porsche tạo thêm nhiều điểm nhấn mang phong cách cổ điển. Ghế được bọc vải kẻ caro, kết hợp đường chỉ khâu và dây đai an toàn đồng màu. Một số chi tiết sử dụng nhôm phay xước và viền Ceramica.

Đặc biệt, cần số của xe được làm từ gỗ óc chó, tương tự trang bị trên Carrera T. Khách hàng thậm chí có thể tùy chọn hệ thống đèn chiếu xuống mặt đường, hiển thị sơ đồ sang số 6 cấp khi mở cửa xe.

Porsche hiện đã nhận đơn đặt hàng 911 Carrera S MT đời 2027 tại Bắc Mỹ, với thời gian giao xe dự kiến vào cuối năm 2026.

Phiên bản Coupe có giá từ 167.100 USD (khoảng 4,37 tỷ đồng), còn bản Cabriolet có giá khởi điểm 181.000 USD (khoảng 4,72 tỷ đồng), chưa tính phí vận chuyển 2.350 USD (61,5 triệu đồng).

Mức giá này cao hơn đáng kể so với Carrera T, nhưng đổi lại khách hàng nhận được một mẫu xe có công suất lớn hơn, cùng hàng loạt nâng cấp về khung gầm, phanh, mâm và trang bị hướng đến trải nghiệm lái.

Việc Porsche đưa hộp số sàn trở lại Carrera S cho thấy nhu cầu đối với những mẫu xe thể thao mang lại cảm giác lái trực tiếp vẫn còn khá lớn, ngay cả khi ngành công nghiệp ô tô đang ngày càng chuyển sang hộp số tự động và hệ truyền động điện hóa.

Một số hình ảnh khác của mẫu xe thể thao này:

(Theo Carscoops)

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