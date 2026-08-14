Theo Carscoops, Suzuki vừa bổ sung phiên bản Carry Patrol Van vào dòng xe bán tại Philippines, hướng đến các đơn vị cảnh sát, chính quyền địa phương dùng để tuần tra ở những khu vực có đường phố nhỏ hẹp.

Suzuki Carry Patrol Van. Ảnh: Carscoops

Khác với hình ảnh những mẫu SUV công suất lớn thường được sử dụng làm xe cảnh sát tại Mỹ, chiếc Suzuki Carry Patrol Van có ngoại hình khá khiêm tốn. Xe sử dụng kiểu cabin đặt phía trên động cơ, phía sau là khoang chở người với các hàng ghế băng bố trí đối diện nhau, đủ chỗ cho tối đa 10 người.

Suzuki Carry Patrol Van được phát triển trên nền tảng Carry đang được sản xuất tại Indonesia từ năm 2019. Đây là lần đầu mẫu xe này được bổ sung những thay đổi đáng kể để phục vụ mục đích tuần tra.

Mẫu xe cảnh sát này có sức chứa tối đa khoảng 10 người. Ảnh: Carscoops

Phía sau cabin, Suzuki lắp một module chở người với hai hàng ghế băng. Sàn xe được phủ thép dạng gân chống trượt, trong khi phía sau có bậc lên xuống tích hợp. Hai bên khoang hành khách được che bằng bạt có thể cuộn lại.

Trang bị đáng chú ý nhất là cụm đèn cảnh báo trên nóc, còi báo động và loa ngoài, cho phép lực lượng chức năng phát thông báo khi cần thiết.

Xe có chiều dài 4,195m, sử dụng khung gầm dạng thang và hệ thống treo sau bằng nhíp lá. Đây là cấu hình thiên về khả năng chở người, chở hàng và độ bền hơn là tốc độ.

Sức mạnh của Carry Patrol Van đến từ động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, đặt giữa xe. Động cơ sản sinh công suất 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Với thông số này, Carry Patrol Van khó có thể trở thành lựa chọn cho những cuộc truy đuổi tốc độ cao. Bù lại, xe có tải trọng tối đa khoảng 940kg, phù hợp với nhiệm vụ tuần tra, vận chuyển nhân sự hoặc phục vụ các hoạt động của chính quyền địa phương một cách linh hoạt.

Dù không được thiết kế để cạnh tranh với những mẫu xe cảnh sát hiệu năng cao, Suzuki Carry Patrol Van hướng đến một nhóm nhu cầu hoàn toàn khác. Kích thước nhỏ gọn giúp xe dễ dàng di chuyển trong các khu dân cư, đường phố hẹp hoặc những khu vực đông đúc. Chi phí đầu tư và vận hành thấp cũng là lợi thế đối với các đơn vị chính quyền địa phương.

Carry PUV Class 1 có khoang hành khách cao hơn so với dòng xe cảnh sát Patrol Van. Ảnh: Carscoops

Ngoài ra, Suzuki còn giới thiệu Carry PUV Class 1, dòng xe thương mại hướng tới các hợp tác xã vận tải, dịch vụ đưa đón công cộng và khu nghỉ dưỡng.

Khác với dòng xe cảnh sát Carry Patrol Van, Carry PUV Class 1 có khoang hành khách hình hộp, ghế băng bố trí dọc hai bên, trần xe cao hơn và cửa sổ bạt có thể cuộn lên. Cửa lên xuống của khoang phía sau được bố trí về một bên để tiện đưa đón khách. Xe cũng được trang bị bình chữa cháy cùng các thiết bị an toàn khác.

Tại Philippines, xe cảnh sát Suzuki Carry Patrol Van có giá khởi điểm 13.400 USD (xấp xỉ 340 triệu đồng), còn dòng thương mại Carry PUV Class có giá cao hơn một chút là 13.800 USD (khoảng 360 triệu đồng). Trong khi đó, dòng Carry tiêu chuẩn tại Philippines có giá từ 10.000 USD, tương đương 261 triệu đồng.

Hai biến thể của Suzuki Carry. Ảnh: Carscoops

Với mức giá và cấu hình này, Suzuki Carry Patrol Van được xem là giải pháp thực dụng cho những nhiệm vụ tuần tra và quản lý đô thị thay vì trở thành "ngôi sao" trong các cuộc rượt đuổi. Ưu tiên của mẫu xe là chở được nhiều người, dễ vận hành và tiết kiệm chi phí.

(Theo Carscoops)

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