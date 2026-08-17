Tối 14/8, Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) chính thức công bố giá bán của Jaecoo J5, mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của OJV ở KCN Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Theo công bố, Jaecoo J5 có 4 phiên bản, gồm một bản động cơ xăng (ICE), hai bản hybrid (SHS-H) và một bản thuần điện (BEV). Giá niêm yết lần lượt là 599 triệu đồng với J5 ICE Premium, 669 triệu đồng với J5 SHS-H Premium, 749 triệu đồng với J5 SHS-H Flagship và tương tự là 749 triệu đồng với bản thuần điện J5 BEV Flagship.

Như vậy, với 4 phiên bản cùng mức giá từ 599-749 triệu đồng, Jaecoo J5 chính thức gia nhập phân khúc SUV/crossover cỡ B (B-SUV), một trong những sân chơi cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

Jaecoo J5 từng được giới thiệu tại nhiều sự kiện, tuy nhiên đến tối 14/8 hãng mới chính thức công bố giá bán. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các phiên bản của mẫu SUV cỡ B này có kích thước dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một chút so với Toyota Yaris Cross và Honda HR-V.

Bản J5 ICE Premium sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất khoảng 145 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Hai phiên bản J5 SHS-H Premium và Flagship sử dụng hệ truyền động hybrid SHS-H, gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và hộp số DHT. Tổng công suất hệ thống đạt 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 295 Nm, dẫn động cầu trước. Bản Flagship có hai chế độ lái Eco và Sport.

Trong khi đó, J5 BEV Flagship là phiên bản thuần điện, sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm. Phiên bản này có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Jaecoo J5 có 2 phiên bản hybrid. Ảnh: Hoàng Hiệp

Về trang bị, Jaecoo J5 các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, kính cách âm hai lớp, màn hình cỡ lớn kết nối với ứng dụng O&J Connect. Các phiên bản cao cấp được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Với cách định vị trên, Jaecoo J5 sẽ cạnh tranh với hàng loạt mẫu xe ở phân khúc B-SUV đang có vị thế trên thị trường như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-3/CX-30, Subaru Crosstrek... Ở nhóm xe Trung Quốc, mẫu xe này phải đối đầu với Geely Coolray, MG ZS, Lynk & Co 06 và Omoda C5 - 'người anh em' cùng thương hiệu.

Đáng chú ý, Toyota Yaris Cross (giá niêm yết 650-728 triệu đồng) và Honda HR-V (669-835 triệu đồng) hiện cũng cung cấp đa lựa chọn gồm cả động cơ xăng và hybrid, qua đó trở thành những đối thủ chính của Jaecoo J5 tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo từ VAMA, Toyota Yaris Cross đang là "vua" của nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam với 9.927 chiếc bán ra trong 7 tháng đầu năm 2026, trong đó có 1.385 chiếc hybrid; còn Honda HR-V cũng đạt 2.984 chiếc bán ra trong 7 tháng đầu năm 2026, trong đó phiên bản hybrid e:HEV RS đạt 723 chiếc.

Hai đối thủ chính của Jaecoo J5 là Toyota Yaris Cross và Honda HR-V. Ảnh: TMV, HVN

So với các đối thủ này, mức giá của Jaecoo J5 được giới chuyên gia đánh giá là khá cạnh tranh, song mẫu xe này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi bước vào phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam. Jaecoo J5 vẫn có thể khiến người mua cân nhắc bởi nhiều lý do, trong đó rào cản lớn nhất nằm ở thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Dù Jaecoo 5 bán khá chạy ở nhiều quốc gia trên thế giới và đang được đưa về sản xuất trong nước, song thương hiệu này mới chỉ hiện diện tại Việt Nam trong thời gian ngắn, độ bền bỉ dài hạn chưa được kiểm chứng. Đồng thời độ bền bỉ và giá trị bán lại trên thị trường xe cũ sau 3-5 năm sử dụng cũng là dấu hỏi lớn đối với nhiều khách Việt.

Ngược lại, những cái tên Nhật Hàn như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos hay Honda HR-V... đã có thời gian dài xây dựng chỗ đứng trên thị trường. Đây cũng là lợi thế mà các thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng xe Trung Quốc, cần thời gian để tạo dựng.

Bảng so sánh nhanh giữa Jaecoo J5 với Toyota Yaris Cross và Honda HR-V:

Jaecoo J5 Toyota Yaris Cross Honda HR-V Kích thước dài x rộng x cao 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm) 4.330/4.385 x 1.790 x 1.590 (mm) Chiều dài cơ sở 2.620 mm 2.610 mm 2.610 mm Khoảng sáng gầm 184 mm 210 mm 196 mm Phiên bản 4 phiên bản, gồm xăng (1), hybrid (2) và thuần điện (1) 2 phiên bản, gồm xăng (1) và hybrid (1) 3 phiên bản, gồm xăng (2) và hybrid (1) Giá bán 599-749 triệu 650-728 triệu 669-835 triệu Nước sản xuất Việt Nam Indonesia Thái Lan

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