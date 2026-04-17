Trong tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhận định lệnh ngừng bắn giữa nước này và Lebanon trong 10 ngày chỉ là “tạm thời” và Tel Aviv sẽ thực hiện những nhiệm vụ còn lại ngay cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

“IDF sẽ giữ và tiếp tục giữ tất cả các khu vực đã kiểm soát được ở Lebanon. Chiến dịch trên bộ ở Lebanon và các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah trên khắp Lebanon đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng chưa hoàn tất… Mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra, tức giải giáp Hezbollah bằng các biện pháp quân sự hoặc ngoại giao, đã và vẫn là mục tiêu của chiến dịch trên bộ và chúng tôi cam kết thực hiện điều đó”, ông Katz phát biểu.

Binh sĩ Israel có mặt tại một kho vũ khí của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Lebanon đã đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực từ 17h giờ miền đông Mỹ ngày 16/4 (4h giờ Việt Nam ngày 17/4).

Tàu Pakistan cố vượt eo biển Hormuz

Hãng thông tấn CNN đưa tin tàu chở dầu Shalamar treo cờ Pakistan hôm 16/4 đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz giữa lúc Mỹ áp lệnh phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này.

Một nguồn tin cấp cao trong ngành vận tải biển của Pakistan nói: “Đây chắc chắn là một tàu của Pakistan và phương tiện này đã từng đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian Iran áp lệnh phong tỏa trước đây. Cả Iran lẫn phía Mỹ đều biết con tàu trên đang đi qua eo biển Hormuz. Việc thủy thủ đoàn cho tắt thiết bị phát tín hiệu định vị là vì lý do an ninh”.

Tuy nhiên, theo CNN, con tàu trên vẫn bị các chiến hạm Mỹ tham gia nhiệm vụ phong tỏa eo biển Hormuz chặn lại.

Đường di chuyển (màu vàng) của tàu chở dầu Shalamar. Ảnh: Marine Traffic

Theo bản đồ do trang web hàng hải Marine Traffic cung cấp, tàu Shalamar đã di chuyển theo tuyến lộ trình được phía Iran định sẵn trước khi ra Vịnh Oman.