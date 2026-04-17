Báo Telegraph dẫn thông cáo của quân đội Lebanon cho biết các đơn vị vũ trang nước này đã ghi nhận báo cáo về việc chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân Israel đã thực hiện các vụ pháo kích lẻ tẻ vào làng mạc ở miền nam Lebanon.

Quân đội Israel phá hủy đường hầm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon hôm 16/4. Ảnh: IDF

“Chúng tôi kêu gọi người dân thận trọng khi quay trở về các làng mạc và thị trấn ở phía nam, giữa lúc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công và pháo kích một số ngôi làng… Người dân cần tuân thủ chỉ thị của các đơn vị quân đội để đảm bảo an toàn, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời tránh tiếp cận những khu vực nguy hiểm”, quân đội Lebanon nhấn mạnh.

IDF cho tới nay chưa bình luận về thông tin trên.

Trước những diễn biến phức tạp ở khu vực miền nam Lebanon, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo khả năng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ khó duy trì khi các bên tiếp tục các hoạt động quân sự phá hoại.

“Tôi kêu gọi đảm bảo an toàn cho dân thường ở khu vực biên giới giữa hai nước Israel - Lebanon. Lực lượng Hezbollah phải hạ vũ khí. Israel phải tôn trọng chủ quyền của Lebanon và chấm dứt chiến sự”, ông Macron viết trên mạng xã hội X.