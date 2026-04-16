Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), các lực lượng Israel hôm nay (16/4) đã tiến hành “2 cuộc không kích liên tiếp” vào cầu Qasmiyeh nối thành phố ven biển Sidon với thành phố Tyre ở phía nam Lebanon, “phá hủy hoàn toàn cây cầu".

Các cuộc không kích của quân Israel ngày 16/4 đã phá hủy hoàn toàn cây cầu Qasmiyeh ở miền nam Lebanon. Ảnh: X/@mhdksafa

“Trước các cuộc không kích trên, một máy bay không người lái (UAV) cũng thực hiện 2 cuộc tập kích riêng rẽ gần cây cầu đó”, NNA cho biết thêm.

Các nhân chứng kể đã có một loạt vụ nổ lớn trải dài trên đường chân trời gần cây cầu hôm 16/4. Các đoạn phim được chia sẻ trên mạng cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên cuồn cuộn phía trên các đồng cỏ.

Quân đội Israel tuyên bố với hãng tin CNN rằng họ “không nhắm mục tiêu” vào cầu Qasmiyeh ở miền nam Lebanon, nhưng đã tấn công “khu vực lân cận”.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập những thông tin trên.

Tổng thống Lebanon yêu cầu ngừng bắn trước hòa đàm với Israel

Trong một tuyên bố mới đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn trước bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa nước này với Israel. Tuy nhiên, ông Aoun không xác nhận thông tin về khả năng đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Chính quyền Beirut mong muốn giảm leo thang tình hình ở miền nam và trên khắp các vùng của Lebanon để việc nhắm mục tiêu vào những người vô tội và không có khả năng tự vệ như phụ nữ, nam giới và trẻ em chấm dứt. Việc phá hủy nhà cửa ở các làng mạc và thị trấn của Lebanon cũng phải chấm dứt”, ông Aoun bày tỏ.

Theo báo Guardian, Tổng thống Lebanon cũng lưu ý các cuộc đàm phán sẽ “hoàn toàn do chính phủ Lebanon thực hiện”, ám chỉ nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở nước này sẽ không tham gia vào quá trình thương lượng.

Ngoài ra, ông Aoun coi việc rút quân Israel khỏi lãnh thổ Lebanon “là một bước thiết yếu hướng tới việc củng cố lệnh ngừng bắn” và điều đó sẽ cho phép quân đội Lebanon tái triển khai đến khu vực biên giới chung giữa hai nước.

Cùng ngày 16/4, một phát ngôn viên của Tổng thống Lebanon khẳng định “không hề hay biết về bất kỳ cuộc điện đàm nào” giữa ông Aoun với Thủ tướng Israel Netanyahu. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Israel tiết lộ ông Aoun và ông Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc trao đổi sau khi Lebanon và Israel tổ chức hòa đàm trực tiếp lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ tại Washington, Mỹ trong tuần này.