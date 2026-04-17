“Tôi vừa có cuộc trao đổi tuyệt vời với Tổng thống Joseph Aoun đáng kính của Lebanon và Thủ tướng Bibi Netanyahu của Israel. Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng để đạt được hòa bình giữa hai nước, họ sẽ chính thức bắt đầu một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 17h giờ miền đông nước Mỹ hôm nay”, ông Trump viết trong một bài đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 16/4.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông đã chỉ đạo cho các quan chức hàng đầu của nước này là Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine “làm việc với cả Israel và Lebanon để đạt được một nền hòa bình lâu dài”.

Theo hãng tin CNN, trong một thông điệp riêng rẽ ngay sau đó, ông Trump tiết lộ ý định mời các nhà lãnh đạo của Israel và Lebanon đến Nhà Trắng để hòa đàm.

“Tôi sẽ mời Thủ tướng Israel Bibi Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đến Nhà Trắng để tiến hành cuộc đàm phán có ý nghĩa đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1983. Cả hai bên đều muốn thấy hòa bình và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra, nhanh chóng thôi!”, ông Trump viết.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã hoan nghênh việc Beirut và Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, tạm thời chấm dứt các hành động thù địch giữa hai bên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông bày tỏ cảm ơn các quốc gia đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cho lệnh ngừng bắn, bao gồm Mỹ, Pháp, Ảrập Xêút, Ai Cập, Qatar và Jordan.

Trong khi đó, Ibrahim Moussawi, một nghị sĩ thuộc nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon khẳng định: “Chừng nào các lực lượng Israel chiếm đóng ngừng hành động gây hấn và không vi phạm thỏa thuận, chúng tôi sẽ cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này nên bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ của Lebanon cũng như việc hạn chế di chuyển của quân Israel và đó nên là bước khởi đầu cho việc Israel rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Lebanon”.

Chính phủ Lebanon, vốn đã cam kết giải giáp nhóm Hezbollah, hôm 14/3 đã có các cuộc đàm phán cấp cao nhất với phía Israel. Tuy nhiên, Beirut nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc thương lượng tiếp theo.