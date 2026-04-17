Theo Al Jazeera, hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế ngày 16/4 đã lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

"Tôi hy vọng lực lượng Hezbollah sẽ cư xử đúng mực trong thời gian ngừng bắn. Sẽ thật tuyệt vời nếu họ làm vậy, sẽ không còn những cuộc đụng độ nữa, cuối cùng chúng ta cũng được trải qua hòa bình", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Sau thông báo của Tổng thống Trump, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và Lebanon, bày tỏ kỳ vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ trở thành nền tảng cho sự ổn định lâu dài tại Trung Đông.

Người dân Lebanon ở ngoại ô thủ đô Beirut. Ảnh: NYT

"Tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp dài hạn cho xung đột. Tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đầy đủ thỏa thuận và hành động dựa theo luật pháp quốc tế trong mọi thời điểm", ông Guterres nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar cũng chúc mừng lệnh ngừng bắn, mô tả đây là "bước đi ban đầu hướng tới giảm leo thang căng thẳng".

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Trump trong vai trò trung gian. Điều quan trọng nhất là tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn nguy cơ mở rộng khu vực căng thẳng", thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng, lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon là "tin tức tuyệt vời", nhưng thỏa thuận này cần được kiểm chứng trên thực địa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói lệnh ngừng bắn đã đem lại "sự nhẹ nhõm", nhấn mạnh rằng các cuộc giao tranh giữa Israel và Lebanon đã cướp đi nhiều sinh mạng.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, Tehran hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nhận xét rằng đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ.