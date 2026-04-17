Tờ Times of Israel dẫn lời một quan chức quân sự nước này hôm 16/4 cho biết do khu vực hoạt động cách Israel quá xa nên lực lượng biệt kích đã thực hiện chiến dịch mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào hoặc khả năng rút lui nếu xảy ra sự cố. Ngoài ra, chiến dịch được tiến hành ở một khu vực họ chưa từng hoạt động trước đây.

Quan chức trên không nêu thêm chi tiết nào về thời gian, địa điểm chính xác và bản chất chiến dịch, nhưng ông khẳng định nó đã diễn ra thành công.

Hải quân Israel tiết lộ trong cuộc đối đầu gần đây với Iran, một tàu ngầm của nước này đã hoạt động ở khoảng cách xa nhất so với Israel trong lịch sử hạm đội tàu ngầm.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các tàu ngầm được triển khai đồng thời tại 3 khu vực trong suốt cuộc xung đột và khoảng cách giữa các tàu là hàng nghìn km. Ngoài ra, trong suốt chiến dịch chống Iran, Hải quân Israel đã tham gia vào khoảng 40 vụ uy hiếp trên không, bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) của cả Iran và Lebanon.

Hải quân Israel cùng với các tàu chiến đã triển khai 53 cuộc tập kích vào Lebanon và 6 cuộc tấn công vào Dải Gaza trong lúc đang giao tranh với Iran. Cục tình báo hải quân Israel cũng cung cấp thông tin và lập kế hoạch cho khoảng 95 cuộc không kích vào Iran.

IDF công bố những thông tin trên khi Phó Đô đốc Eyal Harel tiếp quản quyền lãnh đạo Hải quân Israel từ Phó Đô đốc David Saar Salama, người sẽ nghỉ hưu sau 4,5 năm giữ chức vụ và 39 năm phục vụ trong quân đội.