Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa ngày 22/4 đã đề xuất thu phí quá cảnh với tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nhằm tận dụng tối đa vị trí chiến lược của tuyến hàng hải này với thị trường năng lượng toàn cầu.

"Đề xuất này phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto. Chúng ta nằm trên tuyến thương mại và năng lượng chiến lược toàn cầu, nhưng tàu thuyền đi qua eo biển Malacca mà không bị thu phí. Chúng ta cần suy nghĩ về vấn đề này", ông Purbaya cho biết.

Bộ trưởng Purbaya thừa nhận đề xuất thu phí quá cảnh tại Malacca được gợi ý từ kế hoạch của Iran tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng cách tiếp cận tương tự có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng kể. "Việc thu phí sẽ mang lại nguồn thu khá lớn, chia đều cho cả Indonesia, Malaysia và Singapore", ông Purbaya nói.

Một tàu chờ dầu đi qua eo biển Malacca. Ảnh: Anadolu

Tuy vậy, việc áp dụng chính sách thu phí tại eo biển Malacca là không hề đơn giản, bởi sự thay đổi này cần có sự đồng thuận của Malaysia và Singapore, hai quốc gia cũng nằm dọc theo eo biển Malacca.

Theo Bloomberg, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan ngày 22/4 nhấn mạnh rằng eo biển Malacca sẽ luôn mở cửa với tất cả tàu thuyền và nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế tự do hàng hải.

Trước đó, chính phủ Malaysia cũng phản đối đề xuất của Indonesia, khẳng định Putrajaya luôn cam kết bảo đảm tự do hàng hải và quá cảnh qua eo biển Malacca.

Malacca là vùng biển nằm giữa Indonesia, Malaysia và Singapore; là eo biển nhộn nhịp thứ hai trên thế giới chỉ sau eo biển Hormuz. Mỗi năm có hơn 60.000 lượt tàu đi qua Malacca với khoảng 30% giao dịch thương mại thế giới. Về giá trị kinh tế và chiến lược, tầm quan trọng của tuyến đường hàng hải qua eo Malacca sánh ngang với kênh đào Suez và kênh đào Panama.