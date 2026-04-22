Hãng thông tấn IntelliNews ngày 21/4 cho biết việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã giúp lượng tàu thuyền qua lại kênh đào Panama tăng vọt trong những ngày qua.

"Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, nhiều quốc gia châu Á đã chọn mua dầu hoặc khí đốt từ Mỹ và vận chuyển qua kênh đào Panama, thay vì nhập từ các nước Vùng Vịnh và phải đi qua eo biển Hormuz. Hiện lưu lượng tàu thuyền đi qua kênh đào Panama vẫn duy trì ở mức cao, với trung bình 34 chuyến/ngày trong tháng 1 và 37 chuyến/ngày trong tháng 3. Một số ngày thậm chí còn tăng lên 40 chuyến", Cơ quan Quản lý kênh đào Panama thông tin.

Một tàu chở hàng đi qua kênh đào Panama. Ảnh: NYT

Trên thực tế, tàu thuyền muốn đi qua kênh đào Panama thường phải đặt lịch từ trước đó nhiều tháng và những tàu không đặt lịch phải đợi khoảng 5 ngày. Tuy vậy, đơn vị quản lý kênh đào cũng vận hành một hệ thống đấu giá cho phép mua suất đi gấp vào phút chót và nhờ cuộc xung đột Trung Đông, những khoản phí kỷ lục đã xuất hiện.

Trong phiên đấu giá gần nhất, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã trả 5 triệu USD để được lưu thông mà không cần phải chờ đợi. Trước đó, cũng có 2 tàu chở nhiên liệu chi ra hơn 3 triệu USD. Đây là những con số vô cùng lớn, bởi mức phí đấu giá trung bình trong tháng 3 chỉ khoảng 385.000 USD/suất.

Ngoài việc khiến nhu cầu đi lại tại kênh đào Panama tăng vọt, cuộc xung đột Iran cũng tạo ra những nguy cơ về dịch vụ lừa đảo tại eo biển Hormuz. Theo truyền thông Anh, công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS mới đây đã đưa ra cảnh báo về những đối tượng tự nhận là đại diện của Iran, hứa hẹn "đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz".

"Các tin nhắn lừa đảo tự nhận là đại diện của giới chức Iran, sau đó yêu cầu các công ty vận tải trả phí quá cảnh bằng tiền điện tử để được cho phép đi qua eo biển. Những tin nhắn như vậy đều là lừa đảo", MARISKS nhấn mạnh.