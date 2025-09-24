Theo tờ Zona Militar, Chính phủ Indonesia đã phê duyệt các khoản vay nước ngoài lên tới 450 triệu USD để trang trải chi phí mua tàu sân bay và các thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của tàu.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi do tập đoàn Fincantieri chế tạo và đưa vào hoạt động năm 1985. Tàu dài 180,2m, lượng giãn nước toàn tải 14.150 tấn, tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 7.000 hải lý.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi. Ảnh: Hải quân Italia

Hoạt động trong lực lượng Hải quân Italia gần 40 năm, tàu Giuseppe Garibaldi đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ các sứ mệnh quốc tế.

Indonesia hiện xem tàu sân bay Giuseppe Garibaldi là tài sản quan trọng để tăng cường sức mạnh hải quân và đảm bảo quyền tự chủ hoạt động trong khu vực. Sau quá trình hiện đại hóa, Giuseppe Garibaldi có thể trở thành bệ phóng cho các máy bay không người lái (UAV) nhằm mở rộng đáng kể năng lực giám sát, trinh sát và hỗ trợ nhân đạo của Hải quân Indonesia.

Tại triển lãm Indo Defence Expo & Forum tại Jakarta hồi tháng 6, tập đoàn Fincantieri đã trình bày dự án hiện đại hóa tàu Giuseppe Garibaldi nhằm đáp ứng nhu cầu của Indonesia. Cụ thể, các bên đã bàn thảo chuyển đổi tàu Giuseppe Garibaldi để phóng UAV Bayraktar TB3 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Trước đó, theo trang tin quân sự Militarnyi, Indonesia đã mua 2 tàu chiến đấu đa năng MPCS/PPA do Fincantieri đóng cho Hải quân Italia với giá khoảng 1,18 tỷ Euro. Vào ngày 30/1 năm nay, 2 con tàu từng mang tên Marcantonio Colonna và Ruggiero di Lauria đã được đổi thành KRI Brawijaya (320) và KRI Prabu Siliwangi (321), đồng thời trở thành những tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Indonesia.