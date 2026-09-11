Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple cuối cùng chuẩn bị gia nhập thị trường với iPhone Duo.

Hãng bị đánh giá là chậm chân so với Samsung, Google, Huawei và nhiều đối thủ đã phát triển điện thoại gập trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Apple khẳng định hãng không đơn thuần chạy theo những gì Android đang làm.

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin công nghệ Tom's Guide, CEO John Ternus và Phó Chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu Greg "Joz" Joswiak cho biết Apple không muốn vội vàng gia nhập một phân khúc mới khi sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn của hãng.

"Với chúng tôi, vấn đề luôn là khi nào cảm thấy đã có một ý tưởng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, độ bền và thiết kế", Ternus nói.

Theo ông, iPhone Duo là ví dụ điển hình cho cách Apple kết hợp phần cứng và phần mềm để tạo ra một sản phẩm mới.

Đây cũng là câu hỏi được đặt ra trong cuộc phỏng vấn: điều gì khiến iPhone Duo nổi bật giữa hàng loạt smartphone màn hình gập đã xuất hiện trên thị trường?

CEO Apple John Ternus (thứ ba từ trái qua) và Phó Chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu Greg "Joz" Joswiak (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Tom's Guide

Khoảnh khắc 'a-ha' của CEO Apple

Một trong những điểm gây ấn tượng khi trải nghiệm iPhone Duo là nếp gấp gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường. Apple đạt được điều này một phần nhờ công nghệ màn hình nano-texture.

Công nghệ này từng xuất hiện trên màn hình Mac Studio Display, sau đó được đưa lên iPad Pro và MacBook Pro.

Lớp phủ nano-texture giúp giảm hiện tượng chói và phản chiếu ánh sáng. Bề mặt mờ cũng khiến nếp gấp trên màn hình ít lộ hơn. Khi sử dụng thực tế, người trải nghiệm gần như không cảm nhận được đường gấp bằng tay.

Ternus cho biết ông bị thuyết phục ngay lần đầu nhìn thấy công nghệ này trên nguyên mẫu iPhone gập.

"Đó là khoảnh khắc tôi nghĩ: 'Đúng rồi, chính là thứ tôi muốn'. Sau đó, câu hỏi là làm thế nào để biến nó thành sản phẩm thực tế", ông kể.

Apple cũng phải phát triển một phương pháp mới để tạo lớp nano-texture trên bề mặt polymer thay vì kính.

Theo Ternus, nhiều smartphone gập hiện nay sử dụng bề mặt nhựa khiến cảm giác chạm chưa thực sự cao cấp.

"Chúng có thể gợn sóng, nhăn và không mang lại cảm giác tốt khi chạm. Nano-texture giải quyết những vấn đề đó. Bề mặt phẳng, cảm giác chạm rất tốt và độ bền cũng rất cao", ông nói.

Không chạy theo smartphone gập Android

Smartphone gập Android đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt về độ mỏng và trọng lượng. Tuy nhiên, theo Apple, hệ sinh thái ứng dụng trên các thiết bị này vẫn còn phân mảnh.

Chẳng hạn, Slack trên một số điện thoại gập Android chỉ giống như phiên bản ứng dụng điện thoại được phóng lớn. Trong khi đó, khi mở phần bình luận trên Instagram, nội dung chính có thể bị che khuất.

Apple cho biết hãng đã làm việc với các nhà phát triển để tối ưu ứng dụng cho cả màn hình ngoài và màn hình chính của iPhone Duo. Netflix, Slack và Zoom nằm trong số những ứng dụng được hỗ trợ.

"Những gì chúng tôi thấy các đối thủ làm không thực sự truyền cảm hứng", Joswiak nói. "Apple chưa bao giờ có lịch sử vội vàng đưa ra một sản phẩm còn dang dở".

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở cách điều khiển iOS 27. Apple đưa các nút điều khiển chính về cạnh phải màn hình để người dùng dễ thao tác hơn, trên cả hai màn hình.

"Khi đóng máy, các nút nằm ngay dưới ngón cái phải. Khi mở máy, chúng vẫn ở vị trí đó. Đây là hệ thống điều khiển rất trực quan", Ternus giải thích.

Theo ông, thách thức lớn với iOS trên thiết bị gập là tạo cảm giác liền mạch khi chuyển đổi giữa hai màn hình.

Apple cũng muốn tránh để iPhone Duo lặp lại vấn đề từng xảy ra với máy tính bảng Android: ứng dụng chỉ đơn giản được phóng lớn từ giao diện điện thoại.

Joswiak cho biết Apple từng đặc biệt chú trọng tối ưu ứng dụng khi ra mắt iPad, bởi hãng không muốn sản phẩm "chỉ là một chiếc iPhone cỡ lớn". "Điều tương tự cũng được áp dụng ở đây", ông nói.

Giá 1.999 USD và bài toán thuyết phục người dùng

iPhone Duo là iPhone đắt nhất lịch sử Apple với giá từ 64,99 triệu đồng. Ảnh: Tom's Guide

Với giá khởi điểm 1.999 USD (tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng), iPhone Duo trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Apple sẽ thuyết phục người dùng trả thêm tiền bằng cách nào.

Ternus cho rằng giá bán phản ánh độ phức tạp trong thiết kế và kỹ thuật của sản phẩm.

"Chúng tôi luôn tập trung tạo ra những sản phẩm thú vị mà mọi người yêu thích, đồng thời mang lại giá trị tốt. Duo là một thiết bị cực kỳ phức tạp và được thiết kế kỹ lưỡng", ông nói. "Đúng là sản phẩm đắt hơn những điện thoại khác nhưng chúng tôi cho rằng đây là một giá trị tốt".

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng tăng giá 100 USD so với thế hệ trước. Apple cho rằng mức giá mới đi kèm nhiều nâng cấp đáng kể, gồm camera khẩu độ biến thiên, chip A20 Pro nhanh hơn, hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn và thời lượng pin dài hơn.

Joswiak mô tả đây không phải những nâng cấp nhỏ mà là nỗ lực tạo ra "những cải tiến lớn qua từng năm".

Trải nghiệm mới là yếu tố quyết định

Dù vậy, tâm điểm vẫn sẽ là iPhone Duo, bởi đây là sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục iPhone.

Apple kỳ vọng những trải nghiệm mà thiết bị mang lại sẽ thuyết phục những người còn hoài nghi về smartphone màn hình gập.

Một ví dụ là chế độ camera Smart Take. Người dùng có thể dựng iPhone Duo ở trạng thái gập một phần, sau đó hệ thống tự nhận biết khi mọi người đã vào đúng vị trí để chụp ảnh nhóm, không cần sử dụng bộ đếm thời gian.

"Điểm tuyệt vời của Apple nằm ở phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Tôi thích nhất khi tất cả kết hợp, tương tác với nhau để tạo ra một trải nghiệm lớn hơn tổng của từng thành phần", Ternus nói.

(Theo Tom’s Guide)