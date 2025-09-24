Cuộc thi IOT Challenge 2025 do FPT và Silicon Labs tổ chức

Năm nay, IoT Challenge ghi nhận quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 130 đội thi, gần 700 thí sinh đến từ 70 trường Đại học trên toàn quốc. Trải qua hành trình dự thi gần 6 tháng, các thí sinh đã mang đến hơn 200 ý tưởng công nghệ tiên phong. Không chỉ nổi bật về số lượng, mùa giải còn ghi dấu ở chất lượng chuyên môn, khi các đội thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng phản biện sắc bén và tinh thần hội nhập quốc tế. Với chủ đề “Ứng dụng AI trong bán lẻ thông minh”, các đội thi đã cho thấy nhiều cách tiếp cận độc đáo, chứng minh khả năng vận dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành bán lẻ.

Không khí sôi động vòng Chung Kết IOT Challenge diễn ra tại Hà Nội

Vòng chung kết năm nay chứng kiến sự tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất. Các đội lần lượt trình bày giải pháp và phản biện trực tiếp với hội đồng chuyên gia đến từ FPT và Silicon Labs. Nhiều đề tài nổi bật thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn của các đội thi, có thể kể đến như: Giải pháp xây dựng hệ sinh thái quản lý và vận hành cửa hàng tiện lợi thông minh; Hệ thống giỏ hàng thông minh hay hệ thống điều hướng trong siêu thị tích hợp nhận diện giọng nói, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hiện đại hơn cho người dùng.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Quốc Đông - Giám đốc Sản xuất FPT Software, Tập đoàn FPT khẳng định: “IoT Challenge không chỉ là một cuộc thi - đó là hành trình kết nối, chia sẻ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo giữa FPT và Silicon Labs.” Ông nhấn mạnh rằng mỗi ý tưởng được trình bày hôm nay đều mang trong mình tiềm năng định hình tương lai, và sự nỗ lực của các bạn trẻ chính là minh chứng cho khát vọng vươn lên của thế hệ kế tiếp.

Ông Shoaib Javed - Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Cấp cao Silicon Labs chia sẻ từ hành trình hơn 20 năm gắn bó với IoT: “Các bạn đang đứng trước một ngưỡng cửa mới - nơi IoT kết hợp cùng AI mở ra những khả năng vượt xa tưởng tượng.” Ông cho rằng từ một cuộc thi nhỏ cách đây 4 năm, IoT Challenge đã trở thành một hành trình lớn, nơi sinh viên được truyền cảm hứng, rèn luyện và tích lũy trải nghiệm cho sự nghiệp tương lai.

Sau hành trình tranh tài, vị trí Quán quân thuộc về đội RIO - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - với giải pháp SmartMedStock - Nhà thuốc thông minh. Đội Edgelectronic - liên quân trường Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM và Đại Học RMIT Nam Sài Gòn - giành ngôi Á quân với sản phẩm Tủ nước Hoa thông minh - Hệ thống quản lý, trải nghiệm khách hàng ứng dụng AI. Danh hiệu Quý quân được trao cho đội E401, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với Thiết kế hệ thống định vị và dẫn đường siêu thị. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ nhằm ghi nhận những nỗ lực nổi bật của các đội thi: NOVA giành giải Đội thi triển vọng trong khi MLIoT_Newbie được bình chọn là Đội được yêu thích nhất.

Đội RIO đăng quang ngôi vị Quán quân với giải pháp Nhà thuốc thông minh

Ra mắt từ năm 2020, IoT Challenge đã trở thành hoạt động thường niên dành cho cộng đồng sinh viên yêu công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực IoT (Internet of Things). Qua từng mùa, cuộc thi không chỉ tìm kiếm những ý tưởng đột phá mà còn tạo bệ phóng để thế hệ trẻ đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn. Cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ loại, Bán kết và Chung kết, với các tiêu chí đánh giá xoay quanh tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế, và năng lực trình bày - phản biện của đội thi.

Với vai trò khởi xướng và đồng tổ chức cùng Silicon Labs, FPT không chỉ mang đến nền tảng để sinh viên phát triển mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế. Hướng tới đổi mới sáng tạo và gắn kết tri thức với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thông minh, IoT Challenge 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi uy tín dành cho thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ tại Việt Nam.

Bích Đào