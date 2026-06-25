Mọi chuyện bắt đầu khi CEO Tim Cook thừa nhận rằng Apple không thể tiếp tục hấp thụ toàn bộ chi phí gia tăng trong chuỗi cung ứng như trước đây. Dù không trực tiếp nhắc đến iPhone 18, phát biểu này đã khiến các nhà phân tích đồng loạt dự báo rằng thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp tới sẽ chứng kiến đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm.

iPhone 18 Pro Max với màu Dark Cherry. Ảnh: X/Jon Rettinger

Nếu các dự đoán hiện nay trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể tiến sát hoặc thậm chí vượt qua mức giá của những chiếc điện thoại gập cao cấp nhất trên thị trường.

iPhone 18 Pro có thể khởi điểm từ 1.399 USD

Theo các phân tích về chi phí linh kiện và sản xuất, iPhone 18 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm tối thiểu khoảng 1.299 USD. Đây đã là mức tăng đáng kể so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số đó vẫn chưa phản ánh đầy đủ những nâng cấp mà Apple đang chuẩn bị. Hệ thống camera mới được đồn đoán sẽ sử dụng công nghệ khẩu độ biến thiên, cho phép thay đổi lượng ánh sáng đi vào cảm biến giống như máy ảnh chuyên nghiệp. Riêng cụm camera này được cho là có chi phí sản xuất cao hơn tới 50% so với camera trên iPhone 17 Pro.

Nếu những thông tin này chính xác, giá bán khởi điểm của iPhone 18 Pro hoàn toàn có thể lên tới 1.399 USD, tức tăng khoảng 300 USD so với các thế hệ Pro trước đây.

Đối với người dùng yêu thích công nghệ, đây sẽ là một bước nhảy giá đáng chú ý. Nhưng với Apple, đây có thể là cách duy nhất để duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh giá linh kiện bán dẫn và bộ nhớ tiếp tục leo thang.

iPhone 18 Pro Max có thể chạm ngưỡng 2.000 USD

Lịch sử định giá của Apple cho thấy phiên bản Pro Max thường đắt hơn mẫu Pro khoảng 100 USD. Đồng thời, mỗi lần nâng cấp dung lượng lưu trữ thường khiến giá tăng thêm khoảng 200 USD.

Nếu Apple tiếp tục áp dụng công thức này, iPhone 18 Pro Max bản 256GB có thể được bán với giá từ 1.499 USD. Các phiên bản dung lượng cao hơn sẽ còn đắt đỏ hơn đáng kể.

Đáng chú ý nhất là phiên bản 1TB. Với mức tăng giá dự kiến từ 200 đến 300 USD, chiếc iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể tiến sát mốc 2.000 USD – ngang bằng hoặc thậm chí vượt giá của Galaxy Z Fold 7 ở thời điểm hiện tại.

Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể phải bỏ ra số tiền tương đương một chiếc laptop cao cấp hoặc một mẫu điện thoại gập hàng đầu chỉ để sở hữu chiếc iPhone mạnh nhất của Apple.

Toàn bộ ngành smartphone đều đang tăng giá

Apple không phải hãng duy nhất chịu áp lực từ chi phí sản xuất ngày càng cao. Giá chip nhớ, linh kiện AI và các công nghệ màn hình tiên tiến đang tăng trên phạm vi toàn cầu.

Samsung đã đi trước một bước khi nâng giá dòng Galaxy S26 Ultra và các mẫu Galaxy S26 khác.

Cụ thể, Galaxy S26 bản tiêu chuẩn đã tăng từ 799 USD lên 899 USD. Galaxy S26 Plus tăng từ 999 USD lên 1.099 USD. Riêng Galaxy S26 Ultra giữ nguyên giá khởi điểm nhưng các phiên bản dung lượng cao lại đắt hơn đáng kể.

Trong bối cảnh đó, việc Apple tăng giá iPhone không còn là điều quá bất ngờ. Các nhà phân tích cho rằng ngành smartphone đang bước vào một chu kỳ mới, nơi AI và phần cứng cao cấp sẽ khiến giá thiết bị liên tục leo thang.

Ở phía Google, dòng Pixel 10 Pro XL hiện có giá khởi điểm khoảng 1.199 USD. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về dòng Pixel 11, giới quan sát tin rằng Google cũng khó tránh khỏi xu hướng tăng giá tương tự.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thực sự xứng đáng với mức tăng giá 200–300 USD hay không.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)