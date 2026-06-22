Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Apple Tim Cook cho biết chi phí bộ nhớ đang gia tăng mạnh và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá thành của nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Apple. Ban đầu, không ít người cho rằng, ông đang ám chỉ dòng iPhone 18 sẽ có mức giá cao hơn khi ra mắt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh giá có thể diễn ra ngay với các sản phẩm hiện tại, bao gồm cả dòng iPhone 17.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Tom's Guide

Apple có thể sớm điều chỉnh giá toàn bộ danh mục sản phẩm

Theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman, người được đánh giá là có tỷ lệ dự đoán chính xác rất cao về các kế hoạch của Apple, việc tăng giá sản phẩm có thể đã ở rất gần.

Lập luận của Gurman khá đơn giản: nếu Apple chỉ định tăng giá cho iPhone 18, Tim Cook sẽ không cần phải công khai đề cập đến vấn đề này ngay từ bây giờ. Thay vào đó, người kế nhiệm tương lai là John Ternus hoàn toàn có thể công bố mức giá mới trong sự kiện ra mắt iPhone 18. Việc Tim Cook chủ động chuẩn bị tâm lý cho thị trường được xem là dấu hiệu cho thấy Apple muốn giải thích trước cho những thay đổi sắp diễn ra.

Nếu nhận định này chính xác, gần như toàn bộ danh mục sản phẩm của Apple sẽ bị ảnh hưởng. Từ dòng iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air cho đến các mẫu MacBook và nhiều thiết bị khác đều có thể được điều chỉnh giá bán trong thời gian tới.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Khi hàng loạt trung tâm dữ liệu AI được xây dựng trên khắp thế giới, nhu cầu đối với các loại chip nhớ tiên tiến đã tăng vọt. Điều này đẩy giá bộ nhớ lên mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Không chỉ Apple, toàn bộ ngành công nghệ đang phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn. Các nhà sản xuất điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử đều phải cạnh tranh để giành nguồn cung bộ nhớ từ các nhà sản xuất chip.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng Apple sẽ chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận để giữ giá sản phẩm ổn định. Mục tiêu là biến iPhone và các thiết bị Apple thành lựa chọn hấp dẫn hơn về mặt chi phí so với đối thủ, qua đó mở rộng thị phần trên toàn cầu.

Để thực hiện chiến lược này, Apple được cho là đã chấp nhận mua bộ nhớ với mức giá rất cao thay vì đàm phán kéo dài nhằm tìm kiếm những hợp đồng có lợi hơn. Tuy nhiên, dường như quy mô của cuộc khủng hoảng đã vượt quá dự tính ban đầu của hãng.

Nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang, Apple có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển một phần gánh nặng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán.

Mua iPhone 17 bây giờ có phải là quyết định hợp lý?

Đối với những người đang trì hoãn việc nâng cấp điện thoại, đây có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc lại kế hoạch.

Nếu không nhất thiết phải sở hữu các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, một chiếc iPhone 17 Pro hiện nay vẫn là lựa chọn rất đáng giá. Thiết bị này sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera cao cấp và hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới.

Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng iPhone 18 Pro sẽ chỉ là bản nâng cấp mang tính chuyển tiếp, với ít thay đổi mang tính đột phá. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách trải nghiệm giữa hai thế hệ có thể không quá lớn như kỳ vọng.

Trong khi đó, theo lịch trình phát hành mới của Apple, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào đầu năm sau cùng với iPhone 18e và iPhone Air 2. Đến thời điểm đó, cuộc khủng hoảng bộ nhớ rất có thể vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn nghiêm trọng hơn hiện nay.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là liệu Apple có tăng giá hay không, mà là liệu giá bán có thể quay trở lại mức cũ khi thị trường bộ nhớ ổn định hơn trong tương lai.

Lịch sử ngành công nghệ cho thấy điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Khi người tiêu dùng đã chấp nhận một mặt bằng giá mới, các nhà sản xuất thường không có nhiều động lực để giảm giá trở lại, ngay cả khi chi phí sản xuất giảm xuống.

Điều này đặc biệt đúng trong phân khúc cao cấp, nơi các thương hiệu lớn liên tục tìm cách nâng vị thế sản phẩm và gia tăng biên lợi nhuận.

Nếu Apple thực sự mở màn cho một đợt tăng giá mới, nhiều khả năng các đối thủ như Samsung và Google cũng sẽ nhanh chóng đi theo xu hướng tương tự. Khi đó, người dùng smartphone trên toàn cầu có thể phải làm quen với một mặt bằng giá cao hơn đáng kể so với hiện nay.

Trong bối cảnh đó, iPhone 17 có thể trở thành một trong những cơ hội cuối cùng để người dùng sở hữu một chiếc iPhone cao cấp với mức giá "dễ chịu" hơn, trước khi làn sóng tăng giá mới lan rộng trên toàn ngành công nghệ.

(Theo PhoneArena, MacRumors)