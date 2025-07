Pin dưới 3.000 mAh?

Dung lượng pin của iPhone 17 Air – mẫu iPhone siêu mỏng được đồn đoán sắp ra mắt của Apple – sẽ dưới mức 3.000 mAh, theo một bài đăng gần đây từ tài khoản Instant Digital, sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Tuy nhiên, theo tài khoản này, nhờ vào chế độ tiết kiệm năng lượng mới có tên Adaptive Power Mode (Chế độ năng lượng thích ứng) của iOS 26, iPhone 17 Air vẫn có thể đảm bảo thời lượng sử dụng trọn ngày.

Một tin tức rò rỉ trước đó cũng từng dự đoán rằng iPhone 17 Air sẽ có dung lượng pin khoảng 2.800 mAh, tức là thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các mẫu smartphone cao cấp hiện nay.

Một số mẫu iPhone 12 và iPhone 13 từng là những chiếc iPhone cuối cùng sở hữu pin ở mức 3.000 mAh hoặc thấp hơn.

Dù vậy, cần lưu ý rằng việc so sánh trực tiếp thông số mAh chỉ thực sự chính xác khi các viên pin có cùng điện áp, trong khi đơn vị Wh (watt-giờ) mới là cách đo chuẩn xác hơn cho tổng năng lượng tích trữ. Tuy nhiên, pin iPhone thường có điện áp tương đồng, do đó các so sánh mAh giữa các đời máy vẫn có thể tham khảo.

Instant Digital từng nhiều lần rò rỉ thông tin chính xác về sản phẩm Apple trong quá khứ, ví dụ như phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng, hay dây đeo Titanium Milanese Loop của Apple Watch Ultra 2. Tuy nhiên, tài khoản này không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn, nên thông tin vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Vài tháng trước, tờ The Information cũng từng cho biết thời lượng pin của iPhone 17 Air có thể sẽ kém hơn các mẫu iPhone trước đây, do thiết kế cực kỳ mỏng – chỉ khoảng 5,5mm – đã hạn chế không gian bên trong để tích hợp pin lớn hơn.

Báo cáo nội bộ của Apple cho thấy, chỉ 60–70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air trọn một ngày mà không cần sạc thêm. Con số này thấp hơn đáng kể so với các mẫu iPhone khác, nơi tỷ lệ này dao động trong khoảng 80% – 90%.

Kỳ vọng và lo ngại về iPhone 17 Air

Nhằm khắc phục điểm yếu này, báo cáo cho biết Apple đang lên kế hoạch phát hành một loại ốp lưng tích hợp pin (battery case) như một phụ kiện tùy chọn cho iPhone 17 Air.

Trước đây, Apple từng ra mắt dòng ốp lưng pin thông minh (Smart Battery Case) cho iPhone 11 series, và sau đó là MagSafe Battery Pack dành cho iPhone 12 và các đời mới hơn, tuy nhiên sản phẩm này hiện đã bị ngừng sản xuất. Những phụ kiện này vừa đóng vai trò như một ốp bảo vệ, vừa giúp kéo dài thời lượng pin đáng kể cho thiết bị.

Video concept iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng. (Nguồn: 4RMD/YouTube)

Nếu tin tức rò rỉ là chính xác, sự trở lại của ốp pin chuyên dụng có thể sẽ trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm người dùng với iPhone 17 Air – đặc biệt là khi Apple đặt mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ, và mang tính cách mạng về thiết kế, nhưng vẫn cần đảm bảo người dùng không gặp bất tiện vì phải sạc nhiều lần trong ngày.

iPhone 17 Air hiện là một trong những mẫu iPhone được quan tâm nhất trước thềm ra mắt, dự kiến vào mùa thu năm nay. Máy được đồn đoán sẽ là mẫu máy mỏng nhất Apple từng sản xuất, lấy cảm hứng từ thiết kế iPad Pro M4 5.1mm vừa ra mắt hồi tháng 5.

Tuy nhiên, chính độ mỏng cực đoan này lại đang tạo ra những lo ngại rõ rệt về dung lượng pin, khả năng tản nhiệt và độ bền. Dù iOS 26 có mang đến các tính năng tiết kiệm pin thông minh hơn, như Adaptive Power Mode, thì giới công nghệ vẫn nghi ngại về hiệu suất pin thực tế, nhất là trong các tác vụ nặng như quay video 4K, chơi game hoặc kết nối 5G liên tục.

Bên cạnh đó, việc phải mua thêm một ốp pin rời mới có thể mang đến trải nghiệm "trọn vẹn" cũng làm dấy lên lo ngại về chi phí sử dụng gia tăng và tính tiện lợi suy giảm, điều vốn không phù hợp với định vị sản phẩm cao cấp mà Apple theo đuổi.

Với thiết kế siêu mỏng, công nghệ mới và định hướng đột phá, iPhone 17 Air có tiềm năng trở thành một bước ngoặt trong triết lý thiết kế iPhone hiện đại. Tuy nhiên, dung lượng pin dưới 3.000 mAh – nếu là sự thật – sẽ là thách thức lớn đối với trải nghiệm người dùng, và Apple sẽ cần những giải pháp để thuyết phục được cả giới chuyên môn lẫn người dùng phổ thông.

Mọi ánh mắt giờ đang đổ dồn về sự kiện ra mắt iPhone 17 series vào tháng 9 tới, nơi mọi người yêu mến Nhà táo sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về Apple sẽ đánh đổi những gì để đạt được độ mỏng "tuyệt đối" trên iPhone 17 Air – và liệu những đánh đổi đó có xứng đáng không.

(Theo Macrumors, PhoneArena)