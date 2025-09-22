Báo cáo từ Bloomberg cho thấy iPhone 17 Pro và iPhone Air đang gặp vấn đề gây tranh cãi ngay khi ra mắt: các phiên bản màu tối dễ bị trầy xước chỉ sau thời gian ngắn trưng bày tại Apple Store. Cụ thể, iPhone 17 Pro và Pro Max màu xanh đậm (Deep Blue) cùng iPhone Air màu đen (Space Black) bị phát hiện có vết xước rõ rệt.

Một số khách hàng tại New York (Mỹ), Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc) và London (Anh) cho biết đã nhìn thấy các mẫu trưng bày bị trầy, dù chỉ mới vài giờ. Người dùng ở Trung Quốc cũng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, khiến hashtag liên quan nhanh chóng trở thành xu hướng với hơn 40 triệu lượt xem trên Weibo.

Theo Bloomberg, bộ sạc MagSafe của Apple cũng có thể để lại vết hằn tròn trên mặt lưng iPhone 17 Pro. Điều này khiến lo ngại về chất lượng hoàn thiện gia tăng, nhất là khi Apple năm nay chuyển từ khung titanium sang khung nhôm nguyên khối cho dòng Pro. Dù Apple quảng bá lớp phủ mới “chống trầy xước tốt hơn”, nhưng nhôm vốn được biết đến là dễ xước, đặc biệt ở thiết bị màu tối.

Vết xe đổ từ iPhone đời trước

Đây không phải lần đầu iPhone bị chê về độ bền. Năm 2012, iPhone 5 từng gây bức xúc khi các bản màu đen và slate nhanh chóng xuất hiện vết trầy. iPhone 7 với phiên bản đen bóng (Jet Black) cũng bị than phiền “siêu dễ xước”. Trước đó, iPhone 6 siêu mỏng từng gặp lỗi “bendgate” khi dễ bị bẻ cong, trong khi iPhone 4 nổi tiếng với lỗi anten khi cầm sai cách.

Trước phản ánh lần này, một số reviewer lại có trải nghiệm khác. Mark Spoonauer, Tổng biên tập toàn cầu của trang tin Tom’s Guide, cho biết chiếc iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm mà ông dùng hơn một tuần “chưa thấy vết xước nào”. Ông lưu ý việc mẫu trưng bày thường không được chăm sóc kỹ như máy cá nhân, vốn đa số được dùng kèm ốp bảo vệ.

Các mẫu iPhone sáng màu như trắng, vàng nhạt (trên iPhone Air) hoặc cam (trên iPhone 17 Pro) dường như ít gặp tình trạng này hơn, hoặc vết xước khó nhận thấy hơn.

Mặc dù vấp phải chỉ trích, iPhone 17 vẫn thu hút nhu cầu lớn. Tại nhiều thị trường châu Á, phiên bản Pro Max khan hàng, có nơi khách phải chờ đến bốn tuần. Apple chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng nhiều người kỳ vọng công ty sẽ sớm có giải pháp để tránh lặp lại “vết xe đổ” từ các đời iPhone trước.

(Theo Toms Guide, Bloomberg)