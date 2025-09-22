Theo nhà chế tác Thắng Eric cùng đội ngũ G’Ace International, đây là chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên trên thế giới, được thực hiện trong vòng 33 giờ liên tục.

Ngay sau khi iPhone 17 Pro Max chính thức mở bán, phiên bản đặc biệt mang tên “MONARCH” đã được công bố.

Đây là sản phẩm được chế tác thủ công giới hạn 199 chiếc toàn cầu, mỗi máy có số thứ tự và giấy chứng nhận đi kèm.

Nhà chế tác Thắng Eric cho biết đội ngũ G’Ace International đã hoàn thành chiếc iPhone 17 Pro Max sau 33 giờ làm việc không ngừng nghỉ. Ảnh: NVCC

Đội ngũ gồm 9 thành viên của G’Ace đã bắt đầu từ việc tháo rời toàn bộ linh kiện bên ngoài, từ khung sườn, viền camera, nút bấm cho tới mặt lưng.

Các chi tiết được xử lý, thay đổi chất liệu và hoàn thiện bề mặt, nhưng vẫn giữ nguyên công năng ban đầu của thiết bị.

Cụ thể, đối với khung sườn, Apple sử dụng hợp kim nhôm series 7 với lớp anodize bền màu. Để thay đổi, nhóm chế tác dùng kỹ thuật đánh bóng vi điểm loại bỏ lớp bảo vệ này, sau đó mạ vàng hồng 18K.

Với mặt lưng, nhóm thay thế kính Ceramic Shield nguyên bản bằng thép không gỉ 304L, cắt CNC, đánh bóng nhiều lần và mạ vàng.

Về viền camera, toàn bộ được gia công lại từ titanium Grade 5, đánh bóng và mạ vàng. Một số phiên bản có thêm chi tiết nạm kim cương.

Cuối cùng, phần nút bấm và logo được chế tác từ titanium nguyên khối bằng công nghệ CNC, phủ vàng, có tuỳ chọn đính kim cương.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng do người Việt chế tác

Nhờ thay đổi chất liệu, phiên bản chế tác này có độ cứng và khả năng chịu va đập cao hơn bản tiêu chuẩn. G’Ace International cũng đưa ra chính sách bảo hành 2 năm cho phần chế tác và lớp mạ vàng.

Trước đó, năm 2024, G’Ace từng chế tác iPhone 16 Pro Max mạ vàng trong vòng 7 ngày. Lần này, sản phẩm hoàn thiện chỉ trong 33 giờ cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật.

Theo tác giả Thắng Eric, quá trình này đòi hỏi xử lý các bề mặt kim loại phức tạp nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác cơ học của máy.

Phiên bản iPhone 17 Pro Max “MONARCH” đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu mẫu iPhone mạ vàng trên phạm vi toàn cầu, đưa tên tuổi của các nghệ nhân chế tác trong nước vào lĩnh vực sản phẩm công nghệ cao cấp.