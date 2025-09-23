Theo hàng loạt phản ánh xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, nhiều chủ sở hữu iPhone 17 cho biết thiết bị gặp khó khăn trong việc duy trì tín hiệu sóng, bất kể họ đang sử dụng dịch vụ của T-Mobile, AT&T, Verizon hay các nhà mạng ảo (MVNO).

Nhiều người phản ánh iPhone 17 gặp sự cố kết nối mạng di động.

Ban đầu, những báo cáo này được cộng đồng tiếp nhận với sự hoài nghi, nhiều người cho rằng đây chỉ là lỗi cá biệt ở một số máy. Tuy nhiên, số lượng trường hợp phàn nàn liên tục tăng lên, biến vấn đề này thành một hiện tượng phổ biến, khiến dư luận ngày càng quan tâm.

Điều gây bất ngờ là iPhone 17 Pro vốn được Apple quảng bá sở hữu hệ thống ăng-ten cải tiến. Thiết kế mới với ăng-ten lớn bao quanh cụm camera sau được kỳ vọng giúp cải thiện đáng kể khả năng thu sóng trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy kết quả ngược lại: ở nhiều khu vực, máy vẫn mất tín hiệu hoặc cho chất lượng sóng kém.

Nhiều người gặp tình trạng này cho biết iPhone đời cũ của họ – thậm chí iPhone 15 hoặc 16 – vẫn bắt sóng mạnh mẽ ở cùng vị trí, trong khi iPhone 17 lại loay hoay tìm tín hiệu. Điều này càng khiến cộng đồng đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống ăng-ten thế hệ mới.

Một số chuyên gia cho rằng sự cố có thể được khắc phục thông qua các bản cập nhật firmware. Trong trường hợp xấu hơn, Apple đã bắt đầu thừa nhận lỗi. Theo một ghi nhận cụ thể, nhân viên tư vấn của Apple Support thậm chí đã đề nghị khách hàng đổi trả máy.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng iPhone 17 đều bị ảnh hưởng. Một bộ phận khách hàng khẳng định thiết bị của họ hoạt động hoàn hảo, thậm chí còn cho tín hiệu mạng mạnh và ổn định hơn iPhone 16.

Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ lỗi phần mềm ngẫu nhiên, thay vì sai sót trong phần cứng. Nếu đúng, Apple hoàn toàn có thể vá lỗi thông qua bản cập nhật trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Apple bị chỉ trích vì chất lượng phần mềm. iOS 26, hệ điều hành đi kèm iPhone 17, từng dính nhiều lỗi lặt vặt trong những tuần đầu phát hành.

Trước đó, iPadOS 18 còn bị coi là “thảm họa” khi khiến một số mẫu iPad M4 bị vô hiệu hóa hoàn toàn sau khi cập nhật.

Sự cố sóng yếu trên iPhone 17 vì thế càng làm dấy lên lo ngại rằng Apple đang gặp vấn đề với kiểm thử và chất lượng sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh công ty vẫn duy trì mức giá bán cao ngất ngưởng cho các mẫu iPhone mới.

Bất chấp rắc rối, iPhone 17 vẫn đạt doanh số vượt kỳ vọng ngay sau khi lên kệ, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Apple trong những năm gần đây. Điều này cho thấy sức hút của thương hiệu Táo khuyết vẫn đủ mạnh để lấn át các chỉ trích.

(Theo PhoneArena, MacRumors)