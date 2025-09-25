Apple được cho là đang phát triển tính năng mới trong iOS 26.1, cho phép đồng hồ thông minh bên thứ ba nhận thông báo từ iPhone. Theo Macworld, trong mã nguồn iOS 26.1 xuất hiện dòng lệnh về Notification Forwarding (chuyển tiếp thông báo).

Apple có thể thêm tính năng để iPhone hoạt động tốt hơn với đồng hồ thông minh bên thứ ba. Ảnh: SamMobile

Tính năng này cho phép người dùng chọn ứng dụng nào được gửi thông báo tới thiết bị đeo, nhưng chỉ một thiết bị được nhận thông báo tại một thời điểm. Nếu bật chuyển tiếp sang đồng hồ bên thứ ba, Apple Watch sẽ không hiển thị thông báo.

Ngoài ra, iOS 26.1 cũng xuất hiện khung AccessoryExtension để hỗ trợ ghép đôi phụ kiện bên ngoài với iPhone, củng cố thêm giả thuyết Apple đang mở rộng khả năng kết nối.

Động thái này có thể nhằm đáp ứng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu, vốn yêu cầu iPhone phải mở rộng khả năng tương thích với thiết bị không thuộc hệ sinh thái Apple. Đây cũng là một trong những trọng tâm trong vụ kiện chống độc quyền giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Apple, khi "táo khuyết" bị cáo buộc hạn chế smartwatch của hãng khác.

Tuy nhiên, tính năng mới có thể chỉ được triển khai tại châu Âu để tuân thủ DMA, thay vì áp dụng toàn cầu. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn giúp người dùng iPhone có thêm lựa chọn ngoài Apple Watch, đặc biệt với các mẫu đồng hồ Galaxy Watch của Samsung vốn hiện không còn hỗ trợ iOS.

(Theo Macworld)