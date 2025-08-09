GPT-5 là phiên bản mới nhất và được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Apple xác nhận tính năng ChatGPT tích hợp trong Apple Intelligence sẽ sớm được nâng cấp để sử dụng GPT-5, thay vì GPT-4o như hiện nay.

iPhone 17 sẽ tích hợp mô hình AI GPT-5 của OpenAI. Ảnh: Macrumors

Hiện tại, ChatGPT trong Apple Intelligence hoạt động trên iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia và visionOS 2, cho phép người dùng tùy chọn bật hoặc tắt. Nếu kích hoạt, Siri có thể gọi ChatGPT để hỗ trợ trả lời các yêu cầu phức tạp, bao gồm cả câu hỏi liên quan đến ảnh và tài liệu.

Người dùng cũng có thể nhờ ChatGPT soạn văn bản hoặc hình ảnh từ câu lệnh, cũng như tận dụng khả năng nhận diện hình ảnh thông qua Camera Control để tìm hiểu nhanh về địa điểm và vật thể xung quanh.

Apple cho biết, từ phiên bản iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26, hệ thống sẽ được nâng cấp lên GPT-5. Các bản cập nhật phần mềm này dự kiến phát hành vào tháng tới, đồng nghĩa người dùng sẽ sớm trải nghiệm sức mạnh của mô hình mới.

Để bảo vệ quyền riêng tư, Apple áp dụng các biện pháp như ẩn địa chỉ IP và đảm bảo OpenAI không lưu trữ yêu cầu của người dùng. Trường hợp liên kết tài khoản OpenAI, chính sách sử dụng dữ liệu của OpenAI sẽ được áp dụng.

Cùng với việc nâng cấp lên GPT-5, Apple Intelligence trên iOS 26 còn bổ sung tính năng Dịch trực tiếp trong thời gian thực trên FaceTime, Điện thoại và Tin nhắn, đồng thời cải thiện công cụ Visual Intelligence để tìm kiếm và tương tác với nội dung ngay trên màn hình.

Apple cũng sẽ mở mô hình nền tảng chạy trên thiết bị cho các nhà phát triển, tạo điều kiện để xây dựng những ứng dụng thông minh hơn dựa trên công nghệ cốt lõi của Apple Intelligence.

Ngoài GPT-5, OpenAI còn ra mắt hai mô hình ngôn ngữ lớn dạng mã nguồn mở, trong đó có một mô hình có thể chạy trực tiếp trên máy Mac dùng chip Apple Silicon, đồng thời đưa ra các thay đổi nhằm khuyến khích người dùng ChatGPT có thói quen sử dụng lành mạnh hơn.

(Theo 9to5mac)