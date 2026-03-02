Tối 2/3, Apple chính thức trình làng iPhone 17e. Đây là phiên bản tập trung vào yếu tố hiệu năng trên giá thành, thay thế cho dòng "e" trước đó với nhiều nâng cấp đáng giá về cả phần cứng lẫn độ bền.

Ba màu sắc trên iPhone 17e: trắng, đen và hồng phai. Ảnh: Apple

Thay vì sử dụng chip đời cũ để tiết giảm chi phí, Apple trang bị cho iPhone 17e chip A19 mới nhất, sản xuất trên tiến trình 3nm.

Theo hãng, CPU 6 lõi trên máy cho tốc độ nhanh gấp đôi so với iPhone 11, đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ AI thuộc bộ công cụ Apple Intelligence.

Đáng chú ý, thiết bị tích hợp modem di động C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ kết nối nhanh gấp hai lần so với iPhone 16e nhưng lại tiết kiệm điện năng hơn 30%.

Khả năng đồ họa cũng được nâng cấp với GPU 4 lõi hỗ trợ công nghệ dò tia (Ray Tracing), cho phép chơi các tựa game AAA vốn trước đây chỉ dành cho dòng Pro.

Nút nguồn ở cạnh phải, nút Action và tăng giảm âm lượng nằm ở cạnh trái iPhone 17e. Ảnh: Apple

IPhone 17e sở hữu camera Fusion 48MP. Dù chỉ có một ống kính ở mặt sau, Apple cho biết máy có khả năng chụp ảnh "2 trong 1" nhờ tùy chọn Telephoto 2x chất lượng quang học.

Máy hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision và tính năng Hòa âm (Audio Mix) giúp lọc tiếng gió, cải thiện chất lượng âm thanh khi quay phim.

Điểm khiến người dùng bất ngờ nhất là dung lượng lưu trữ khởi điểm đã được nâng lên 256GB, thay vì 128GB như truyền thống, trong khi giá bán không đổi.

Điều này giúp giải quyết bài toán thiếu không gian lưu trữ khi người dùng quay phim 4K hoặc chụp ảnh độ phân giải cao.

Về ngoại hình, iPhone 17e vẫn duy trì kích thước màn hình 6.1 inch Super Retina XDR với độ sáng tối đa 1.200 nit.

Tuy nhiên, mặt kính được nâng cấp lên Ceramic Shield thế hệ 2, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và giảm độ chói đáng kể so với thế hệ trước.

iPhone 17e chỉ có một camera phía sau. Ảnh: Apple

Máy cũng được bổ sung nút Tác vụ (Action Button) tương tự dòng Pro, cho phép người dùng tùy chỉnh nhanh các tính năng như bật đèn pin, ghi âm hay kích hoạt Visual Intelligence (Trí thông minh thị giác).

iPhone 17e có thể sạc tới 50% trong khoảng 30 phút, hỗ trợ MagSafe và Qi2 để sạc nhanh không dây lên đến 15W so với sạc không dây Qi 7,5W trên iPhone 16e.

Tại Việt Nam, iPhone 17e có giá khởi điểm từ 17,999 triệu đồng cho bản 256GB. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và hồng phai. Khách hàng trong nước có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 4/3 và nhận máy từ ngày 11/3.

Bên cạnh các nâng cấp phần cứng, iPhone 17e chạy hệ điều hành iOS 26 với giao diện Liquid Glass mới. Apple cũng nhấn mạnh yếu tố môi trường khi máy sử dụng 85% nhôm tái chế ở vỏ và 100% cô-ban tái chế trong pin.