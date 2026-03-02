Tại triển lãm MWC Barcelona 2026 hôm 2/3, Honor đã trình diễn một robot hình người và "điện thoại robot" (robot phone).

Động thái này nằm trong nỗ lực tái định vị thương hiệu thành một công ty phần cứng dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi tách khỏi Huawei từ năm 2020, Honor đã chuyển mình từ một thương hiệu giá rẻ sang phân khúc thiết bị cao cấp và điện thoại gập. Năm ngoái, hãng cam kết chi 10 tỷ USD trong 5 năm để chế tạo các thiết bị AI.

Thiết kế robot hình người của Honor. Ảnh: Bloomberg

Mẫu robot hình người đầu tiên mang thương hiệu riêng của hãng được ra mắt trong sự kiện trước thềm MWC, trình diễn các tư thế và cử chỉ được điều khiển từ xa.

Dù chưa công bố thông số kỹ thuật, giá bán hay kế hoạch sản xuất, Honor cho biết thiết bị này được thiết kế để đảm nhận các vai trò chăm sóc khách hàng.

Tâm điểm khác của sự kiện là bản demo Điện thoại robot Honor, dự kiến mở bán tại Trung Quốc vào nửa cuối năm 2026. Hiện chưa có giá bán chính thức.

Yếu tố "robot" của thiết bị nằm ở cụm camera 200MP được gắn trên một cánh tay khớp nối ở đỉnh máy. Hệ thống này có khả năng cử chỉ, tương tác với người dùng và ghi hình với chất lượng ấn tượng.

Camera có thể di chuyển đồng bộ với quá trình phát nhạc, đưa ra các phản hồi giống như gật hoặc lắc đầu, đồng thời hoạt động như một bộ chống rung tinh vi phục vụ quay video sáng tạo.

Trong một thử nghiệm, Honor cho thấy máy có thể quay toàn cảnh điện ảnh, kỹ thuật rất khó thực hiện khi cầm tay.

Smartphone gắn cánh tay robot của Honor. Ảnh: Bloomberg

Thiết kế này nhằm mang lại cho AI một hình thức biểu đạt chân thực và giống con người hơn. Thiết bị tích hợp khả năng theo dõi chủ thể thông minh cùng tính năng nhận diện giọng nói và cử chỉ người dùng.

Hệ thống gimbal tiên tiến nâng đỡ camera hoạt động nhờ 3 động cơ vi mô do Honor phát triển, có kích thước nhỏ hơn 70% so với tiêu chuẩn hiện hành trên thị trường.

Màn ra mắt của Honor định hình xu hướng cho đại hội thường niên của ngành di động năm nay, tập trung mạnh vào tiềm năng của AI nhằm thúc đẩy doanh số và giảm thiểu sự kém hiệu quả.

Tuy nhiên, triển vọng này đang bị phủ bóng bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ do sự bùng nổ của AI gây ra. Tình trạng này được dự báo sẽ làm thị trường điện thoại thông minh sụt giảm ở mức kỷ lục 13%.

Trong bối cảnh đó, Honor và các đối thủ đồng hương như Oppo, Vivo dự kiến sẽ tìm cách thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các thiết bị cao cấp, đắt tiền hơn như một giải pháp bù đắp chi phí gia tăng.

(Theo Bloomberg)