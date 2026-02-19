Ngày 18/2, Pixel 10a chính thức ra mắt với bộ xử lý Tensor G4 được tinh chỉnh cùng cam kết cập nhật hệ điều hành trong trọn một năm. Ngay sau thời điểm này, Apple được cho là sẽ trình làng iPhone 17e với hỗ trợ MagSafe và chip xử lý nâng cấp.

iPhone 17e được mong đợi không còn "tai thỏ". Ảnh: Fpt.

Thoạt nhìn, cả hai bản nâng cấp đều mang tính cải tiến nhỏ. Nhưng khi xem xét kỹ các thông số, Pixel 10a vẫn được đánh giá là mang lại giá trị tổng thể tốt hơn cho người dùng phổ thông. Không chỉ nhiều khả năng sẽ đắt hơn 100 USD, iPhone 17e theo tin đồn vẫn thiếu một số nâng cấp quan trọng, những thứ vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên dòng Pixel giá rẻ từ nhiều năm nay.

Camera: Hai ống kính vẫn hơn một

Các dòng iPhone cao cấp từ lâu đã được giới nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung đánh giá cao nhờ hệ thống camera mạnh mẽ. Người dùng chuyên nghiệp có thể chuyển đổi giữa ống kính siêu rộng, góc rộng và tele, cho phép chụp từ cận cảnh đến khoảng cách xa một cách linh hoạt. Tuy nhiên, sự đầu tư nghiêm túc của Apple vào nhiếp ảnh di động dường như không được áp dụng rõ rệt trên các dòng máy không phải flagship.

Khi Apple ra mắt iPhone SE chỉ với một camera sau vào năm 2020, quyết định đó còn có thể chấp nhận vì mức giá rất thấp. Nhưng hiện nay, dòng iPhone “e” đã được định vị ở phân khúc tầm trung, trong khi hệ thống camera vẫn mang tư duy của smartphone giá rẻ. Nếu iPhone 17e không hề rẻ, việc thiếu camera sau thứ hai rõ ràng khó thuyết phục.

So sánh trực tiếp với Pixel 10a càng khiến Apple gặp bất lợi. Trong nhiều năm, các mẫu Pixel giá rẻ đã trang bị cả camera góc rộng và siêu rộng, dù giá bán thấp hơn đáng kể so với dòng iPhone “e”. Nếu Google làm được điều này, câu hỏi đặt ra là vì sao Apple lại chưa thể?

Ngoài phần cứng, Pixel 10a còn có lợi thế về nhiếp ảnh AI. Người dùng Android có thể tận dụng các tính năng độc quyền như Best Take hay các công cụ chỉnh sửa nâng cao vốn chưa có sẵn trên iOS. Trong khi đó, khó kỳ vọng iPhone 17e sẽ mang đến những tính năng mới đáng kể ngoài những gì đã có trên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Màn hình: Tần số quét thấp là điểm trừ lớn

Trong thời đại nội dung số bùng nổ, màn hình smartphone đóng vai trò rất quan trọng. Pixel 10a tiếp tục chiếm ưu thế khi có màn hình lớn hơn, sáng hơn và mượt hơn.

iPhone 17e nhiều khả năng vẫn duy trì tần số quét 60Hz, mức đã bị xem là lỗi thời trong phân khúc hiện nay. Trong khi đó, Pixel 10a tiếp tục cung cấp 120Hz, mang lại chuyển động mượt mà hơn rõ rệt. Không chỉ vậy, màn hình 6,3 inch của Pixel 10a sáng gần gấp đôi so với màn hình 6,1 inch của iPhone 17e, giúp sử dụng ngoài trời thuận tiện hơn.

Thiết kế: Hoài cổ không còn là xu hướng

Apple từng gần như chấm dứt “tai thỏ” khi giới thiệu Dynamic Island trên dòng iPhone cao cấp từ năm 2022. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn tiếp tục tồn tại trên dòng iPhone “e”, khiến thiết bị trông lỗi thời và kém hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Pixel 10a sử dụng thiết kế camera trước dạng đục lỗ, kiểu thiết kế đã được đồn đoán cho iPhone suốt nhiều năm và mang vẻ hiện đại hơn rõ rệt.

Mẫu Pixel 10a của Google. Ảnh: TechCrunch

Apple cũng thường bị phàn nàn về lựa chọn màu sắc hạn chế cho dòng iPhone “e”. Các mẫu hiện tại chỉ có trắng hoặc đen và thế hệ kế nhiệm có thể không thay đổi. Ngược lại, dòng Pixel tầm trung có nhiều màu sắc nổi bật hơn, mang lại cảm giác trẻ trung và cá tính, điều không nên chỉ dành riêng cho smartphone cao cấp.

Pin: Đủ dùng hay dùng lâu?

Cả iPhone 17e và Pixel 10a được cho là có dung lượng pin tương tự thế hệ trước. Pixel 10a với viên pin 5100 mAh nhiều khả năng vẫn cho thời lượng sử dụng dài hơn iPhone 17e.

Dù iPhone mới có thể dùng chip A19 tiết kiệm điện hơn cùng modem và chip mạng cải tiến, những nâng cấp này khó tạo ra khác biệt lớn về thời gian sử dụng thực tế.

Điểm sáng hiếm hoi là iPhone 17e có thể cuối cùng cũng hỗ trợ MagSafe.

Giá bán: Chênh 100 USD là rất đáng kể

Cuối cùng, điều mà người mua smartphone giá rẻ quan tâm nhất vẫn là giá. Và đây tiếp tục là lợi thế của Google. Pixel 10a bản 128GB giữ mức giá khởi điểm 499 USD như thế hệ trước, trong khi iPhone 17e 128GB dự kiến bắt đầu từ 599 USD. Trong phân khúc phổ thông, chênh lệch 100 USD là con số rất đáng cân nhắc.

Trước đây, nhiều người sẵn sàng trả thêm tiền cho iPhone dù thông số thấp hơn, vì sự gắn kết chặt chẽ trong hệ sinh thái Apple. Nhưng thời thế đã thay đổi. Google hiện cung cấp nhiều tính năng từng là “đặc quyền iPhone”, từ chia sẻ tệp nhanh kiểu AirDrop đến nhắn tin RCS mang trải nghiệm tương tự iMessage, cùng cam kết cập nhật tính năng dài hạn tới 7 năm.

Việc chuyển dữ liệu giữa các nền tảng ngày càng dễ dàng và nhiều ứng dụng phổ biến đều hoạt động tốt trên mọi hệ điều hành. Vì vậy, ngày càng ít người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một thiết bị kém khả năng hơn, nhất là khi thị trường đã có những lựa chọn hấp dẫn hơn rõ rệt.

(Theo Macworld, AppleInsider)