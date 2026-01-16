Dù được nâng cấp đáng kể về bộ xử lý, điểm mới duy nhất trên màn hình của iPhone 17e, theo các nguồn rò rỉ, là sự xuất hiện của Dynamic Island, thay cho thiết kế “tai thỏ” quen thuộc trước đây.

iPhone 17e có thể ít thay đổi về ngoại hình

Nguồn tin Digital Chat Station là một leaker khá quen thuộc trong giới công nghệ Trung Quốc. Sau khi từng khẳng định dòng iPhone 18 sẽ không có nhiều thay đổi dễ nhận thấy về thiết kế, người này tiếp tục đưa ra nhận định tương tự đối với iPhone 17e. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Weibo, Digital Chat Station cho biết iPhone 17e sẽ giữ nguyên loại màn hình giống iPhone 16e.

iPhone 17e được cho là sẽ dùng Dynamic Island thay cho "tai thỏ".

Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng sẽ tiếp tục có một tấm nền OLED kích thước 6,1 inch, tần số quét 60Hz.

Với lựa chọn này, Apple một lần nữa nói “không” với ProMotion trên dòng iPhone e, kéo theo việc thiết bị sẽ không hỗ trợ màn hình luôn bật (always-on display) – một tính năng vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu iPhone cao cấp hơn.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất, theo leaker, là iPhone 17e sẽ được trang bị Dynamic Island. Apple lần đầu giới thiệu thiết kế này vào năm 2022, biến khu vực chứa cảm biến Face ID thành một phần giao diện tương tác linh hoạt. Tuy nhiên, iPhone 16e vẫn trung thành với thiết kế “tai thỏ” cũ, khiến không ít người dùng cảm thấy dòng e bị tụt lại về mặt thẩm mỹ.

Việc bổ sung Dynamic Island đã được nhiều nguồn khác nhau đề cập trong thời gian qua, vì vậy khả năng cao đây sẽ là một nâng cấp thực sự. Dù không mang tính đột phá, Dynamic Island giúp iPhone 17e tiệm cận hơn với ngôn ngữ thiết kế chung của các mẫu iPhone hiện đại, đồng thời cải thiện trải nghiệm hiển thị thông báo, chỉ đường, phát nhạc hay các tác vụ nền.

Ngoài Dynamic Island, chi tiết đáng chú ý còn lại trong rò rỉ lần này là việc iPhone 17e sẽ sử dụng chip A19 của Apple. Đây cũng chính là bộ xử lý được trang bị trên iPhone 17 và hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng so với A18 trên iPhone 16e.

Các con số benchmark cho thấy sự khác biệt rõ ràng. Trong bài kiểm tra Metal của Geekbench 6, iPhone 17 đạt 37.014 điểm, trong khi iPhone 16e chỉ đạt 22.478 điểm. Khoảng cách này phản ánh tiềm năng đồ họa và xử lý vượt trội của A19, đặc biệt trong các tác vụ nặng như chơi game hay xử lý hình ảnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các bài kiểm tra tổng hợp không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Trên thực tế, việc iPhone 17e không có màn hình ProMotion 120Hz có thể khiến thiết bị trông “chậm” hơn khi cuộn nội dung hay chuyển cảnh, dù sức mạnh xử lý bên trong đã được cải thiện đáng kể.

Những điều người dùng vẫn chờ đợi

Sự kết hợp giữa chip mạnh và màn hình 60Hz đặt iPhone 17e vào một vị thế khá đặc biệt. Về mặt hiệu năng thô, máy có thể ngang bằng hoặc tiệm cận các mẫu cao cấp hơn. Nhưng về cảm giác sử dụng, tần số quét thấp hơn vẫn là một điểm trừ rõ rệt, nhất là trong bối cảnh nhiều smartphone tầm trung Android đã phổ cập màn hình 90Hz hoặc 120Hz.

Điều này cho thấy Apple tiếp tục chiến lược phân cấp rất rõ ràng: dòng e được nâng cấp vừa đủ để hấp dẫn người dùng phổ thông, nhưng vẫn giữ khoảng cách với các mẫu Pro nhằm tránh “ăn thịt” phân khúc cao cấp.

Rò rỉ lần này không đề cập đến một yếu tố khác mà nhiều người dùng iPhone 16e mong muốn được cải thiện: MagSafe. Cho đến nay, chưa có nguồn tin nào xác nhận liệu iPhone 17e có được trang bị hệ thống nam châm MagSafe hay không.

Đây là tính năng tiện lợi, hỗ trợ sạc không dây và phụ kiện, nhưng thường bị Apple giới hạn trên một số dòng máy nhất định.

Cũng cần nhấn mạnh rằng Digital Chat Station có độ chính xác không đồng đều khi nói đến các sản phẩm của Apple. Một số dự đoán trước đây của leaker này đã đúng, nhưng cũng có không ít thông tin bị sai lệch hoặc thay đổi vào phút chót.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple được kỳ vọng sẽ công bố iPhone 17e trong thời gian ngắn tới, có thể sớm nhất là vào tháng 2/2026. Nếu những rò rỉ hiện tại là chính xác, iPhone 17e sẽ là một bản nâng cấp thiên về hiệu năng và thiết kế mặt trước, hơn là một cuộc “lột xác” toàn diện.

Với Dynamic Island, chip A19 mạnh mẽ nhưng vẫn giữ màn hình 60Hz, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ tiếp tục là lựa chọn an toàn cho người dùng muốn một chiếc iPhone mới, hiệu năng cao, nhưng không cần, hoặc không muốn trả tiền cho những tính năng cao cấp nhất.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)