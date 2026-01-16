Những người hâm mộ trung thành của Samsung hẳn đã không còn xa lạ với các tin đồn xoay quanh một công nghệ màn hình hoàn toàn mới dành cho Galaxy S26 Ultra, có tên gọi Privacy Display (màn hình bảo mật).

Và giờ đây, khi còn khoảng 6 tuần nữa mới đến thời điểm ra mắt chính thức, tính năng này đã được trình diễn trong thực tế, cho thấy Samsung đang nghiêm túc đặt quyền riêng tư của người dùng lên hàng ưu tiên cao nhất.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: liệu toàn bộ dòng Galaxy S26 có được trang bị công nghệ này, hay chỉ riêng phiên bản Ultra cao cấp nhất mới được hưởng đặc quyền? Câu trả lời chính thức dự kiến sẽ xuất hiện vào ngày 25/2, khi Samsung tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu.

Tuy nhiên, dựa trên các rò rỉ hiện tại, không ít chuyên gia cho rằng khả năng cao Privacy Display sẽ chỉ dành riêng cho Galaxy S26 Ultra.

Màn hình “đen” khi nhìn nghiêng: công nghệ không mới, nhưng được nâng tầm

Nếu từng theo dõi các kỳ MWC (Mobile World Congress) trước đây, giới công nghệ hẳn còn nhớ Samsung đã từng trình diễn công nghệ Flex Magic Pixel – nền tảng kỹ thuật đứng sau Privacy Display. Mới đây, leaker nổi tiếng Ice Universe một lần nữa cho thấy công nghệ này hoạt động ra sao trên một thiết bị được cho là Galaxy S26 Ultra.

Nguyên lý của Privacy Display khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: màn hình chỉ hiển thị rõ ràng khi nhìn trực diện, còn khi nhìn từ hai bên, nội dung gần như chuyển sang màu đen hoặc bị che mờ hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc những người ngồi cạnh bạn trên tàu điện ngầm, máy bay hay trong quán cà phê đông đúc sẽ không thể “liếc trộm” tin nhắn, email hay dữ liệu cá nhân trên điện thoại của bạn.

Khác với các miếng dán màn hình chống nhìn trộm bằng nhựa từng rất phổ biến, giải pháp của Samsung được tích hợp trực tiếp vào lớp kính hiển thị, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn, không làm giảm độ sắc nét hay độ sáng khi nhìn chính diện.

Tùy biến sâu: yếu tố quyết định thành bại

Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành “két sắt” chứa thông tin cá nhân, tài chính và công việc, Privacy Display tỏ ra đặc biệt hữu ích.

Hãy tưởng tượng bạn đang kiểm tra tài khoản ngân hàng, đọc email công việc mật hoặc trả lời tin nhắn riêng tư trong một toa tàu chật kín người, cảm giác lo lắng bị nhìn trộm gần như sẽ biến mất.

Với những người thường xuyên di chuyển, doanh nhân, nhân viên văn phòng hay những người làm việc từ xa ở nơi công cộng, đây có thể là một lớp bảo vệ vô hình nhưng vô cùng giá trị. Samsung dường như hiểu rõ điều đó và muốn biến quyền riêng tư thành một điểm bán hàng khác biệt cho Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, để Privacy Display thực sự trở thành tính năng “đáng tiền”, Samsung sẽ cần làm nhiều hơn một công tắc bật/tắt đơn giản. Người dùng kỳ vọng một mức độ tùy biến sâu, cho phép màn hình bảo mật hoạt động thông minh theo ngữ cảnh.

Chẳng hạn, người dùng có thể thiết lập để Privacy Display tự động kích hoạt khi mở ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc các ứng dụng nhắn tin riêng tư, nhưng vẫn giữ màn hình bình thường khi xem ảnh, video hay duyệt mạng xã hội. Cao cấp hơn, hệ thống thậm chí có thể nhận biết vị trí: tự động bật chế độ bảo mật khi bạn ở sân bay, quán cà phê đông người và tắt khi về nhà.

Nếu Samsung hiện thực hóa được những kịch bản này, Privacy Display sẽ không chỉ là một tính năng trình diễn công nghệ, mà trở thành một phần thông minh trong trải nghiệm hằng ngày.

Toàn bộ dòng Galaxy S26 có được trang bị?

Một số nguồn tin cho rằng Samsung có thể mang Privacy Display lên toàn bộ dòng Galaxy S26, đặc biệt nếu hãng quyết định tăng giá bán trong năm nay. Trong trường hợp đó, việc bổ sung một tính năng bảo mật cao cấp cho tất cả các phiên bản sẽ là cách hợp lý để “xoa dịu” người dùng.

Tuy vậy, xét theo truyền thống của Samsung, các công nghệ màn hình mới và mang tính “thử nghiệm” thường được ưu tiên ra mắt trên phiên bản Ultra trước tiên.

Galaxy S26 Ultra, với vai trò đầu bảng, là ứng viên hoàn hảo để dẫn dắt xu hướng này, trước khi công nghệ được phổ cập xuống các dòng thấp hơn trong những năm tiếp theo.

Dù Galaxy S26 Ultra có thể không mang đến quá nhiều nâng cấp đột phá về thiết kế hay phần cứng so với Galaxy S25 Ultra, Privacy Display vẫn đủ sức tạo nên sự khác biệt. Trong thời đại mà dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên nhạy cảm, một màn hình biết “giữ bí mật” cho chủ nhân có thể chính là điều nhiều người dùng đang tìm kiếm.

Với những ai coi trọng quyền riêng tư, thường xuyên xử lý thông tin quan trọng nơi công cộng, Galaxy S26 Ultra, nếu được trang bị đầy đủ và tùy biến thông minh Privacy Display, hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc. Và đôi khi, cảm giác yên tâm khi mở khóa điện thoại giữa đám đông chính là giá trị lớn nhất mà một flagship mang lại.

