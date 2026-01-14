Chiếc iPhone toàn màn hình đầu tiên của Apple dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục số đông. Ít nhất thì đó là kết luận rút ra từ một cuộc khảo sát mới đây, nơi chỉ khoảng một phần ba số người tham gia thực sự tỏ ra háo hức trước viễn cảnh một chiếc iPhone không còn “tai thỏ”, không đục lỗ, không Dynamic Island - iPhone 20 Pro Max.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Điều đáng nói là iPhone 20 Pro Max còn cách ngày ra mắt khá xa. Ngay cả dòng iPhone 18, dự kiến gồm ít nhất ba mẫu, cũng phải khoảng 8 tháng nữa mới được công bố chính thức.

Thế nhưng, những tin đồn về thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple đã bắt đầu xuất hiện dồn dập, đặc biệt là về một thiết kế hoàn toàn mới, mang tính cách mạng. Bất chấp điều đó, phản ứng từ cộng đồng lại không mấy bùng nổ như nhiều người kỳ vọng.

Kết quả gây thất vọng cho một chiếc iPhone được xem là “đột phá”

Nếu bạn cũng giống như nhiều người yêu công nghệ khác, không ưa viền màn hình dày, không thích “tai thỏ”, lỗ đục camera hay Dynamic Island, thì hẳn những rò rỉ về iPhone 20 Pro Max với màn hình liền khối chắc chắn khiến bạn phấn khích.

Trong vài tháng gần đây, hàng loạt nguồn tin khác nhau, với mức độ uy tín và hiểu biết nội bộ không đồng đều, đều khẳng định Apple đang nhắm tới một chiếc iPhone gần như “toàn màn hình”, nơi camera trước được đặt ẩn dưới tấm nền hiển thị.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát với gần 1.000 người tham gia được mở ngay trước thềm năm mới lại cho thấy bức tranh kém tươi sáng hơn nhiều.

Chỉ có 34,33% số người được hỏi cho biết họ thực sự “sẵn sàng” cho một chiếc iPhone được thiết kế lại hoàn toàn, không còn bất kỳ phần khuyết hay lỗ cắt nào trên màn hình. Trong khi đó, 36,7% vẫn còn do dự và chưa chắc chắn về sản phẩm này, còn 28,97%, một con số không hề nhỏ, gần như không cảm thấy gì trước viễn cảnh mà nhiều người cho là vô cùng hấp dẫn.

Với Apple, đây rõ ràng không phải là tín hiệu lý tưởng cho một thiết bị được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone.

iPhone toàn màn hình không còn là giấc mơ viển vông

Trên thực tế, Apple không phải là hãng duy nhất theo đuổi giấc mơ smartphone toàn màn hình. Trong thế giới Android, nhiều mẫu máy cao cấp đã sở hữu viền cực mỏng và camera đục lỗ nhỏ đến mức gần như không đáng chú ý. So với vài năm trước, trải nghiệm “màn hình tràn viền” đã tiến thêm một bước dài.

iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Tuy vậy, với người dùng iPhone, sự thay đổi này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Dynamic Island, tai thỏ hay viền màn hình đã trở thành một phần quen thuộc trong nhiều thế hệ iPhone và việc loại bỏ hoàn toàn chúng sẽ là lần thay đổi thiết kế lớn nhất kể từ khi iPhone 14 Pro giới thiệu Dynamic Island vào năm 2022. Chính vì thế, nhiều người từng kỳ vọng mức độ hào hứng phải cao hơn đáng kể so với con số 34,33% nói trên, không chỉ giới quan sát, mà có lẽ cả chính các kỹ sư và lãnh đạo của Apple cũng vậy.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ ra mắt vào năm 2027, chứ không phải 2028 như một số người nghĩ. Apple được cho là sẽ bỏ qua một con số sau iPhone 18 để đánh dấu cột mốc 20 năm dòng iPhone, và đó cũng là lý do tại sao sự “khai tử” của Dynamic Island cùng viền màn hình được kỳ vọng sẽ diễn ra sớm hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple vẫn còn khoảng 20 tháng để tạo thêm sự háo hức cho một chiếc iPhone 20 Pro Max sở hữu màn hình “quad-curved” cong ở cả bốn cạnh cùng công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Chừng đó thời gian có thể đủ để nâng tỷ lệ người dùng hào hứng từ 34% lên mức 60–70%, dù có lẽ vẫn khó để thuyết phục hoàn toàn những người vốn không mặn mà với kiểu thiết kế này.

Một phần nguyên nhân của sự thờ ơ có thể đến từ việc nhiều người vẫn xem viền màn hình là cần thiết cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái và hạn chế thao tác chạm nhầm. Cũng không loại trừ khả năng rằng không ít người đơn giản là e ngại sự thay đổi. Đây có thể là lý do khiến gần 29% người tham gia khảo sát chọn phương án “không hứng thú”.

Chiến lược hai đợt ra mắt iPhone

Một số tin đồn cho rằng Apple đang cân nhắc việc chia nhỏ các đợt ra mắt iPhone hằng năm. Theo đó, những mẫu mang tính cách mạng như iPhone 20 và 20 Pro có thể được tung ra trước, trong khi một mẫu iPhone 20 “tiêu chuẩn” với thiết kế truyền thống hơn sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2028.

Cách làm này giúp Apple vừa có thể trình diễn công nghệ mới, vừa không bỏ rơi những khách hàng thích sự quen thuộc.

Nếu kịch bản đó thành hiện thực, Apple gần như sẽ bao phủ toàn bộ thị hiếu thẩm mỹ trên thị trường, từ những người mê cái mới đến những ai trung thành với phong cách cũ.

Việc bạn không quá hào hứng với một chiếc iPhone “toàn màn hình” cũng không có gì sai. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ đánh giá iPhone 20 Pro Max dựa trên yếu tố này. Apple chắc chắn không chỉ kỷ niệm 20 năm iPhone bằng một thay đổi mang tính hình thức.

Những nâng cấp lớn về camera, chẳng hạn như cảm biến mới, khả năng chụp thiếu sáng vượt trội hay zoom quang học xa hơn, hoàn toàn có thể là điểm thuyết phục. Thời lượng pin dài hơn trong một thân máy mỏng và nhẹ hơn cũng là giấc mơ mà nhiều người dùng iPhone chờ đợi từ lâu.

Có thể đó là những kỳ vọng hơi “tham”, nhưng khi nói về một thiết bị vẫn còn hơn một năm rưỡi nữa mới hoàn thiện, mọi khả năng đều còn bỏ ngỏ. Và chính sự mơ mộng ấy mới làm cho việc bàn luận về iPhone 20 Pro Max trở nên hấp dẫn, ngay cả khi hôm nay, không phải ai cũng cảm thấy hào hứng.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)