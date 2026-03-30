Điểm nổi bật của iPhone 18 nằm ở chip tiến trình 2nm, RAM tăng mạnh, modem 5G do Apple tự phát triển và những cải tiến sâu về trí tuệ nhân tạo (AI). Theo nhiều nguồn tin, Apple đang cân nhắc thay đổi lịch ra mắt dòng sản phẩm này. Thay vì tung toàn bộ các mẫu iPhone cùng lúc, hãng có thể chia nhỏ thời điểm phát hành.

iPhone 18 sẽ có thiết kế không thay đổi nhiều so với iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ xuất hiện vào mùa thu năm 2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 có thể dời sang mùa xuân năm 2027. Thậm chí, sự kiện mùa thu đó còn được đồn đoán sẽ đi kèm chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Dù vậy, nhiều thông tin mới cho thấy một số thay đổi được kỳ vọng trước đây có thể sẽ không xảy ra, trong khi những nâng cấp khác lại trở nên rõ ràng hơn.

Dynamic Island có thể không thay đổi lớn

Trong nhiều tháng qua, giới công nghệ kỳ vọng Apple sẽ thu nhỏ Dynamic Island trên thế hệ iPhone tiếp theo. Các báo cáo từng cho rằng hãng có thể đưa một phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình để giảm kích thước phần khoét.

Tuy nhiên, những tin đồn gần đây lại cho thấy kế hoạch này có thể bị trì hoãn. Apple được cho là tiếp tục sử dụng khuôn thiết kế tương tự dòng iPhone 17, đồng nghĩa kích thước Dynamic Island trên iPhone 18 sẽ gần như không thay đổi. Điều này khiến nâng cấp màn hình chỉ mang tính cải tiến nhẹ, thay vì bước nhảy vọt như kỳ vọng ban đầu.

RAM tăng lên 12GB, phục vụ AI

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở bộ nhớ RAM. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ nâng RAM của iPhone 18 tiêu chuẩn lên 12GB, ngang bằng các mẫu Pro. Đây là bước tiến lớn so với mức 8GB trên iPhone 17.

Việc tăng RAM không chỉ nhằm cải thiện đa nhiệm mà còn phục vụ chiến lược AI. Apple được cho là đang phát triển thêm nhiều tính năng Apple Intelligence phức tạp hơn, đồng thời đại tu trợ lý ảo Siri trong hệ điều hành mới. Những tính năng này yêu cầu nhiều tài nguyên hơn để xử lý mượt mà.

Với 12GB RAM, iPhone 18 có thể chạy đa nhiệm tốt hơn, chuyển đổi ứng dụng nhanh hơn và giữ nhiều tác vụ AI chạy nền mà không bị gián đoạn.

Chip A20 tiến trình 2nm: bước nhảy hiệu năng lớn

iPhone 18 được kỳ vọng trang bị chip A20 hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt nằm ở tiến trình 2nm, cho phép Apple tăng hiệu suất trong khi giảm tiêu thụ điện năng.

Các báo cáo cho biết chip A20 có thể nhanh hơn khoảng 15% so với A19 trên iPhone 17, đồng thời tiết kiệm điện tới 30%. Đây là mức cải thiện đáng kể, giúp máy vừa mạnh hơn vừa kéo dài thời lượng pin.

Tiến trình 2nm cũng đồng nghĩa transistor nhỏ hơn, từ đó giảm nhiệt độ hoạt động. Nhờ vậy, iPhone 18 có thể duy trì hiệu suất cao lâu hơn mà ít bị giảm xung nhịp khi xử lý tác vụ nặng.

Nút Camera Control được thiết kế lại

Apple cũng được cho là đang điều chỉnh nút Camera Control, tính năng lần đầu xuất hiện trên iPhone 16. Trên iPhone 18, hãng có thể chuyển từ thao tác cảm ứng và phản hồi rung sang cơ chế nhận lực nhấn.

Thay đổi này nhằm giảm tình trạng vuốt nhầm và đơn giản hóa thiết kế. Đồng thời, việc chuyển sang cơ chế nhấn lực cũng giúp giảm chi phí sản xuất. Trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao, đây là cách Apple giữ giá bán ổn định mà vẫn duy trì tính năng cần thiết.

Modem 5G do Apple tự phát triển

Một nâng cấp quan trọng khác là modem 5G mới. iPhone 18 được đồn đoán sẽ sử dụng chip C2 do Apple phát triển, kế nhiệm modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e.

Việc thay thế modem của Qualcomm bằng giải pháp nội bộ giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu suất và mức tiêu thụ điện. Modem C2 được cho là hỗ trợ tốc độ mmWave, đồng thời tích hợp sâu với phần mềm iPhone để tối ưu năng lượng.

Kết quả là iPhone 18 có thể đạt tốc độ 5G nhanh hơn, tín hiệu ổn định hơn và cải thiện đáng kể thời lượng pin khi sử dụng mạng di động so với iPhone 17.

Siri mới và Apple Intelligence nâng cấp mạnh

iPhone 18 dự kiến ra mắt cùng hệ điều hành mới, mang theo nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo. Theo nhiều báo cáo, Siri sẽ được thiết kế lại hoàn toàn, thậm chí có ứng dụng riêng tương tự Messages. Người dùng có thể xem lại lịch sử trò chuyện và tương tác linh hoạt hơn.

Siri mới cũng được cho là có khả năng thực hiện tác vụ trực tiếp trong ứng dụng khác, giúp trải nghiệm liền mạch hơn. Ngoài ra, trợ lý này có thể tích hợp với các chatbot AI bên thứ ba và chuyển câu hỏi đến hệ thống phù hợp.

Một số nguồn tin còn cho rằng nền tảng AI mới của Apple sẽ dựa trên công nghệ từ Google Gemini, đánh dấu bước thay đổi lớn trong chiến lược AI của Apple.

Giá iPhone 18 có tăng?

Theo các tin đồn hiện tại, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể ra mắt vào mùa xuân năm 2027, cùng với phiên bản như iPhone Air 2 hoặc iPhone 18 Plus. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể thay đổi và tung toàn bộ dòng sản phẩm vào mùa thu 2026 như truyền thống.

Dù không thay đổi toàn diện, iPhone 18 vẫn được kỳ vọng giữ những điểm mạnh sẵn có như màn hình ProMotion, hỗ trợ MagSafe và thiết kế cao cấp. Khi kết hợp với chip mạnh hơn, RAM lớn hơn và Siri nâng cấp, thiết bị có thể trở thành bản nâng cấp đáng giá.

Đặc biệt, nếu Apple giữ nguyên giá bán trong bối cảnh thị trường smartphone đang tăng giá hàng loạt, iPhone 18 có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn nâng cấp trong giai đoạn 2026–2027.

(Theo PhoneArena, Macworld, CNET)