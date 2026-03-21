Một thực tế đang khiến giới công nghệ phải ngạc nhiên: dòng Galaxy S Ultra cao cấp của Samsung đang không thể cạnh tranh về doanh số với những mẫu iPhone tiêu chuẩn đã ra mắt từ hai năm trước của Apple. Và nếu xu hướng này tiếp diễn, đây không chỉ là vấn đề sản phẩm, mà là bài toán chiến lược toàn diện.

Mẫu iPhone 15 ra mắt từ năm 2023. Ảnh: Pocket-lint

Dữ liệu mới nhất năm 2025 cho thấy trong top 10 smartphone bán chạy toàn cầu, Apple chiếm tới 7 vị trí, trong khi Samsung chỉ có 3. Đáng chú ý hơn, không một mẫu Galaxy nào lọt vào top 3. Điều này phản ánh một sự chênh lệch ngày càng rõ rệt về sức hút thị trường giữa hai “gã khổng lồ”.

iPhone thống trị toàn cầu

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, iPhone đang áp đảo gần như toàn bộ các thị trường lớn. Ngoại trừ Mỹ Latinh và khu vực Trung Đông, châu Phi, nơi các mẫu Galaxy giá rẻ chiếm ưu thế, iPhone đứng đầu tại: Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Châu Á – Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc).

Điều này cho thấy sức mạnh thương hiệu và hệ sinh thái của Apple vẫn đang hoạt động cực kỳ hiệu quả trên quy mô toàn cầu.

Galaxy S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phần cuối bảng xếp hạng. iPhone 15, một thiết bị ra mắt từ năm 2023, lại bán chạy hơn Galaxy S25 Ultra, flagship mới nhất của Samsung trong năm 2025.

Không chỉ vậy, các mẫu mới như iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max, dù ra mắt muộn hơn tới 9 tháng so với Galaxy S25 Ultra, vẫn vượt mặt đối thủ về doanh số. Điều này cho thấy lợi thế “đi trước” của Samsung gần như không mang lại hiệu quả thực tế.

Bảng xếp hạng cho thấy sự thống trị của Apple. Ảnh: Counterpoint Research

Hiện tượng này không phải là mới. Trong năm 2024, Galaxy S24 Ultra, một flagship mạnh mẽ, cũng bị vượt qua bởi iPhone 14, thiết bị đã ra mắt từ năm 2022.

Xét về phần cứng, không khó để khẳng định dòng Galaxy S Ultra vượt trội hơn các mẫu iPhone cơ bản. Với pin lớn hơn, hệ thống camera đa dạng hơn và thiết kế đặc trưng, các flagship của Samsung rõ ràng hướng tới người dùng cao cấp.

Tuy nhiên, thị trường lại kể một câu chuyện khác. Người dùng dường như chỉ quan tâm đến hai nhóm sản phẩm của Samsung: dòng Galaxy giá rẻ và dòng Ultra cao cấp. Trong khi đó, các phiên bản “ở giữa” như Galaxy S25 hay S25+ gần như không tạo được dấu ấn doanh số.

Ngược lại, Apple lại thành công với chiến lược đơn giản hơn: mỗi thế hệ iPhone, kể cả bản tiêu chuẩn, đều được tối ưu để trở thành lựa chọn phổ biến nhất.

Một góc nhìn đáng chú ý là cách Samsung định vị dòng sản phẩm. Nhiều chuyên gia cho rằng các mẫu Galaxy S tiêu chuẩn và Plus tồn tại chủ yếu để làm nổi bật giá trị của bản Ultra, thay vì thực sự cạnh tranh độc lập.

Hệ quả là người dùng chọn Ultra, hoặc chuyển sang các hãng Android khác với mức giá dễ tiếp cận hơn. Trong bối cảnh các thương hiệu như Xiaomi, Oppo hay Honor liên tục tung ra flagship giá chỉ bằng 50–70% Galaxy S Ultra, Samsung đang bị kẹp giữa hai đầu thị trường.

Vũ khí ‘hạng nặng’ của Apple

Không thể phủ nhận rằng marketing và hệ sinh thái là hai lợi thế lớn nhất của Apple. Dù quảng cáo của hãng đôi khi gây tranh cãi, nhưng hiệu quả là điều không thể bàn cãi.

Apple không chỉ bán một chiếc điện thoại, họ bán một trải nghiệm liền mạch từ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ. Chính điều này khiến người dùng sẵn sàng chi gần 1.000 USD cho một chiếc iPhone tiêu chuẩn.

Galaxy S26 Ultra với màn hình bảo mật. Ảnh: PhoneArena

Trong khi đó, Samsung dù có phần cứng mạnh mẽ, nhưng trải nghiệm tổng thể vẫn chưa tạo được sự “gắn kết” tương tự.

Với nhiều người dùng am hiểu công nghệ, Galaxy S Ultra vẫn là lựa chọn hấp dẫn. Pin dung lượng lớn 5.000 mAh. Hệ thống camera đa tiêu cự phù hợp với những ai yêu thích nhiếp ảnh di động. Thiết kế vuông vức, mạnh mẽ cũng tạo cảm giác cao cấp rõ rệt.

Tuy nhiên, những yếu tố này dường như chưa đủ để thuyết phục số đông, nhóm khách hàng quyết định bảng xếp hạng doanh số.

Rõ ràng, vấn đề không nằm ở việc Galaxy S Ultra không đủ tốt. Thực tế, đây vẫn là một trong những smartphone mạnh mẽ nhất thị trường. Nhưng “tốt” không đồng nghĩa với “bán chạy”.

Tương lai có thể phụ thuộc vào thế hệ tiếp theo. Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi đáng kể, như màn hình bảo mật riêng tư mới. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu những nâng cấp đó có đủ để đảo chiều cục diện?

Trong một thị trường mà iPhone cũ vẫn bán chạy hơn flagship mới, Samsung không chỉ cần cải tiến, họ cần một bước nhảy vọt thực sự.

Cuộc cạnh tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng rõ ràng, Apple đang nắm thế chủ động. Và nếu không thay đổi kịp thời, Samsung có thể sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua doanh số toàn cầu.

(Theo PhoneArena, MacRumors)