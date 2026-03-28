Apple đang từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone “toàn màn hình” thực sự. Một rò rỉ mới đây cho thấy hãng có kế hoạch loại bỏ dần Dynamic Island, thay thế bằng các cảm biến được ẩn dưới màn hình.

Hình ảnh render concept iPhone 18 Pro với Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: AppleInsider

Điều này không diễn ra ngay lập tức, mà theo một lộ trình kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo hiệu suất và độ bảo mật vẫn được duy trì.

Apple tiếp tục hướng tới iPhone toàn màn hình

Theo nguồn tin từ leaker Trung Quốc Digital Chat Station, Apple đang lên kế hoạch thu nhỏ và di chuyển các cảm biến phía trước xuống dưới màn hình theo từng giai đoạn. Lộ trình này bắt đầu từ Dynamic Island hiện tại, sau đó chuyển sang một vùng khoét nhỏ hơn, rồi cuối cùng chỉ còn một lỗ camera đơn khi Face ID được ẩn hoàn toàn dưới màn hình.

Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, thông tin này phù hợp với nhiều báo cáo chuỗi cung ứng và dự đoán của các nhà phân tích trong nhiều năm qua. Apple từ lâu đã theo đuổi mục tiêu loại bỏ các phần cắt trên màn hình, nhưng vẫn phải đảm bảo hệ thống Face ID hoạt động chính xác như hiện tại.

Một số báo cáo gần đây cũng cho thấy những rào cản kỹ thuật vẫn có thể khiến thiết kế hiện tại tồn tại thêm một thời gian nữa. Apple vốn nổi tiếng với việc triển khai các thay đổi phần cứng lớn theo từng bước nhỏ nhằm giảm rủi ro và hoàn thiện công nghệ. Nếu kế hoạch được thực hiện, các thế hệ iPhone tương lai sẽ có thiết kế “sạch” hơn nhưng vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật cốt lõi.

Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro như một giải pháp kết hợp giữa hạn chế phần cứng và thiết kế phần mềm. Thay vì chỉ là một phần khuyết trên màn hình, Apple đã tận dụng khu vực này cho các hiệu ứng động và hoạt động trực tiếp, biến nó thành một đặc điểm nhận diện mới của iPhone.

Ý tưởng loại bỏ Dynamic Island thực ra đã xuất hiện trong nhiều báo cáo chuỗi cung ứng từ trước. Việc đưa Face ID xuống dưới màn hình, đồng thời thu nhỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn vùng khoét, từ lâu đã được xem là bước tiến tất yếu.

Theo lộ trình được rò rỉ, Apple sẽ trước tiên chuyển các thành phần Face ID xuống dưới màn hình, làm giảm kích thước phần khoét hiển thị. Khi đó, chỉ còn một khu vực nhỏ dành cho camera trước, tạo ra một “Dynamic Island thu nhỏ” tích hợp sâu hơn vào màn hình.

Giai đoạn cuối cùng sẽ là ẩn hoàn toàn Face ID và chỉ giữ lại một lỗ camera duy nhất. Khi diện tích cảm biến được thu nhỏ tối đa, iPhone sẽ tiến gần hơn đến thiết kế màn hình liền mạch, điều vốn đã xuất hiện trên nhiều mẫu Android cao cấp hiện nay.

Thách thức kỹ thuật không nhỏ

Việc đưa Face ID xuống dưới màn hình không hề đơn giản. Hệ thống này dựa vào chiếu hồng ngoại, lập bản đồ điểm và căn chỉnh chính xác – những yếu tố có thể bị suy giảm khi đặt dưới các lớp OLED.

Tính năng Dynamic Island hoạt động tốt, nhưng Apple đã lên lộ trình loại bỏ để tiến tới chiếc iPhone toàn màn hình. Ảnh: AppleInsider

Các hãng Android đã thử nghiệm camera ẩn dưới màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh thường giảm và độ tin cậy cảm biến cũng bị ảnh hưởng do ánh sáng truyền qua bị hạn chế. Điều này khiến việc triển khai công nghệ tương tự cho Face ID, vốn yêu cầu độ chính xác cực cao, trở nên phức tạp hơn nhiều.

Nếu Face ID bị suy giảm hiệu suất, Apple sẽ đối mặt với rủi ro làm yếu đi một trong những tính năng bảo mật quan trọng nhất của mình. Apple luôn nhấn mạnh Face ID an toàn hơn các phương thức vân tay, nên bất kỳ sự giảm độ tin cậy nào cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của hãng.

Thông tin rò rỉ cũng đề cập đến một thiết bị concept hoặc nguyên mẫu kỷ niệm với camera dưới màn hình và thiết kế màn hình cong bốn cạnh. Chi tiết này cho thấy Apple đang thử nghiệm các ý tưởng phần cứng táo bạo hơn trong nội bộ.

Apple thường phát triển các nguyên mẫu thử nghiệm nhiều năm trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, nhằm đánh giá giới hạn sản xuất, độ bền và trải nghiệm người dùng.

Một màn hình cong bốn cạnh sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn so với thiết kế cạnh phẳng được giới thiệu từ iPhone 12. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này cũng mang lại nhiều vấn đề như độ bền, thao tác chạm nhầm và khả năng tương thích với ốp lưng.

Apple vốn nổi tiếng thận trọng trong các thay đổi lớn về thiết kế, nên việc áp dụng màn hình cong toàn diện nếu xảy ra cũng sẽ cần nhiều thử nghiệm trước khi thương mại hóa.

Digital Chat Station có thành tích rò rỉ không hoàn toàn chính xác, nhưng tài khoản này từng cung cấp đúng nhiều chi tiết về phần cứng Apple trước khi ra mắt. Điều đó khiến thông tin lần này có mức độ đáng chú ý nhất định.

Dynamic Island hiện hoạt động hiệu quả, nhưng nó vẫn là một giải pháp thỏa hiệp. Hướng thiết kế tổng thể của Apple lâu nay tập trung vào việc giảm các đường viền và sự gián đoạn hiển thị, từ việc thu hẹp bezel đến tích hợp phần cứng chặt chẽ hơn.

Nếu lộ trình này thành hiện thực, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra qua nhiều thế hệ iPhone thay vì xuất hiện ngay lập tức. Apple thường chia nhỏ các thay đổi phần cứng lớn thành nhiều giai đoạn để giảm rủi ro và cho phép nhà phát triển thích nghi.

Khi Dynamic Island biến mất hoàn toàn, sự thay đổi có thể sẽ được nhìn nhận như một bước tiến hóa tự nhiên, chứ không phải cú chuyển mình đột ngột. Cho đến khi các hệ thống ẩn dưới màn hình đạt hiệu suất ngang với hiện tại, Dynamic Island vẫn sẽ là một sự thỏa hiệp mà Apple sẵn sàng chấp nhận.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)