Một báo cáo mới từ Counterpoint Research vừa công bố đã mang đến một góc nhìn đáng suy nghĩ về thị trường smartphone hiện nay: dung lượng pin trung bình đang tăng nhanh và hai “ông lớn” hàng đầu như Apple và Samsung lại đang tụt lại phía sau. Con số này thậm chí khiến những flagship đắt tiền như Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max trở nên kém ấn tượng hơn nhiều so với kỳ vọng của người dùng.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max trở nên kém ấn tượng hơn nhiều so với kỳ vọng của người dùng do dung lượng pin thua các đối thủ. Ảnh: PhoneArena

Dung lượng pin smartphone tăng mạnh, hãng Trung Quốc dẫn đầu

Theo nghiên cứu của Counterpoint Research, dung lượng pin trung bình của smartphone bán ra toàn cầu đã đạt mức 5.291 mAh tính đến tháng 1/2026. Con số này tăng khoảng 400 mAh so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2021. Điều này phản ánh xu hướng rõ rệt: các nhà sản xuất đang đẩy mạnh nâng dung lượng pin để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng.

Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ các hãng Trung Quốc như OnePlus, Xiaomi, Honor và nhiều thương hiệu khác. Những nhà sản xuất này đang tích cực trang bị pin dung lượng lớn trên các thiết bị của mình, tạo nên sự cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng người dùng đang ưu tiên rõ rệt những chiếc điện thoại có pin lớn. Khoảng 29% smartphone bán ra trong tháng 1/2026 có dung lượng pin từ 6.000 mAh trở lên. Con số này tăng mạnh so với mức chỉ 10% vào tháng 1/2025. Điều đó cho thấy pin lớn đang trở thành một tiêu chí quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn smartphone mới.

Trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất tháng 1/2026 sở hữu pin từ 6.000 mAh trở lên, mẫu Xiaomi Redmi 15C 4G dẫn đầu với pin 6.000 mAh. Trong khi đó, Honor X70 5G đứng thứ hai và gây chú ý khi trang bị viên pin lên tới 8.300 mAh, lớn nhất trong nhóm này.

Điều đáng chú ý là dung lượng pin trung bình 5.291 mAh của thị trường lại cao hơn pin trên những flagship đắt tiền nhất của Apple và Samsung. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max chỉ được trang bị pin 4.823 mAh, trong khi Galaxy S26 Ultra cũng chỉ dừng lại ở mức 5.000 mAh.

Điều này khiến hai mẫu điện thoại cao cấp trở nên kém nổi bật nếu chỉ xét về dung lượng pin thuần túy. Khi người dùng ngày càng quan tâm đến thời lượng sử dụng, khoảng cách này có thể trở thành bất lợi cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh smartphone ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng cho AI, camera độ phân giải cao, màn hình sáng hơn và kết nối 5G.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao Apple và Samsung chưa thể theo kịp các hãng Trung Quốc trong cuộc đua dung lượng pin. Lý do chính nằm ở công nghệ pin được sử dụng. Phần lớn thiết bị của Apple và Samsung vẫn dùng pin lithium-ion truyền thống. Trong khi đó, nhiều hãng Trung Quốc đã chuyển sang pin silicon-carbon, công nghệ cho phép tăng mật độ năng lượng mà không làm pin dày hơn.

Nhờ pin silicon-carbon, các nhà sản xuất như Xiaomi hay Honor có thể tăng dung lượng đáng kể mà vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ. Đây là lợi thế kỹ thuật quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh người dùng vừa muốn pin lớn vừa muốn thiết bị không quá cồng kềnh. Apple và Samsung được cho là đang chờ công nghệ này hoàn thiện hơn trước khi áp dụng rộng rãi trên các sản phẩm chủ lực.

Ngoài yếu tố công nghệ, các quy định tại những thị trường lớn cũng đóng vai trò quan trọng. Những khu vực như châu Âu và Bắc Mỹ có tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về an toàn pin và thiết bị điện tử. Điều này khiến việc trang bị pin dung lượng quá lớn trở nên khó khăn hơn so với thị trường Trung Quốc.

Do đó, nhiều smartphone bán tại Trung Quốc có pin lớn hơn đáng kể so với phiên bản quốc tế. Điều này càng làm nổi bật khoảng cách về dung lượng pin khi so sánh các thiết bị trên quy mô toàn cầu.

Tín hiệu tích cực cho tương lai

Dù đang tụt lại phía sau về dung lượng pin, cả Apple và Samsung đều được cho là đang chuẩn bị thay đổi. Các nguồn tin cho biết Samsung đang phát triển bản nâng cấp pin “khổng lồ” cho thế hệ tiếp theo, có thể xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra.

Trong khi đó, Apple cũng được cho là đang lên kế hoạch trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay cho mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, nhiều khả năng mang tên iPhone Fold. Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, cuộc đua dung lượng pin trên thị trường cao cấp sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Rõ ràng, chỉ một con số về dung lượng pin trung bình đã đủ để đặt Apple và Samsung vào thế phải thay đổi. Khi người dùng ngày càng đòi hỏi thời lượng pin dài hơn, hai “ông lớn” khó có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.

Cuộc đua smartphone trong những năm tới có thể không chỉ xoay quanh camera hay hiệu năng, mà còn là trận chiến quyết liệt về công nghệ pin – yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế của người dùng mỗi ngày.

(Theo PhoneArena, Macworld)