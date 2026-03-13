Startup robot Apptronik vừa huy động thêm 520 triệu USD trong vòng gọi vốn mới, đạt mức định giá khoảng 5 tỷ USD.

Khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy kế hoạch thương mại hóa robot hình người Apollo của công ty, trong bối cảnh cuộc đua phát triển robot humanoid ngày càng nóng giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc, cũng như dự án Tesla Optimus của Tesla.

Các nhà đồng sáng lập Apptronik (từ trái sang phải): Giám đốc công nghệ Nicholas Paine và Giám đốc điều hành Jeff Cardenas. Ảnh: Apptronik

Khoản vốn mới được công bố hôm 12/3 đã nâng tổng giá trị vòng Series A của Apptronik lên 935 triệu USD. Thương vụ được đồng dẫn dắt bởi quỹ đầu tư B Capital, do Howard Morgan làm chủ tịch, cùng với Google.

Có trụ sở tại Austin, nơi cũng là đại bản doanh của Tesla, Apptronik đang nhanh chóng huy động nguồn lực để hoàn thiện công nghệ và bắt đầu sản xuất nhiều robot Apollo hơn.

Theo CEO Jeff Cardenas, số vốn mới sẽ giúp công ty tăng tốc đưa robot hình người ra thị trường.

Những phiên bản đầu tiên của robot Apollo hiện đã được triển khai thử nghiệm trong các khu vực được kiểm soát tại các nhà máy và kho hàng của những đối tác chiến lược. Danh sách đối tác bao gồm Mercedes-Benz, GXO Logistics và Jabil.

Trong tương lai, Apptronik muốn nâng cấp Apollo để đạt chuẩn “an toàn hợp tác”, tức robot có thể làm việc trực tiếp cùng con người trong cùng không gian.

Khi đó, robot sẽ có khả năng giảm tốc, dừng lại hoặc di chuyển linh hoạt xung quanh con người giống như một công nhân thực thụ, trong khi thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển linh kiện, phân loại hàng hóa hay nâng vật nặng.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành robot hình người

Apptronik không phải là công ty duy nhất theo đuổi tham vọng robot hình người. Đối thủ của họ bao gồm nhiều nhà phát triển robot nổi bật như Unitree Robotics của Trung Quốc, Figure AI, Agility Robotics và 1X Technologies.

Trong số đó, Tesla cũng đặt mục tiêu lớn với dự án robot Optimus. Công ty của Elon Musk dự kiến chi tới 20 tỷ USD vốn đầu tư (capex) vào năm 2026, một phần để xây dựng năng lực sản xuất robot và xe tự lái.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cáo tài chính gần đây, Musk thừa nhận rằng robot Optimus vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu.

Theo CEO Jeff Cardenas, sức hấp dẫn lớn nhất của robot hình người nằm ở tính đa năng.

Thay vì phải thiết kế hàng nghìn loại robot chuyên dụng cho từng công việc, một robot humanoid có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ông mô tả lợi thế này bằng một phép so sánh đơn giản: “Một robot có thể làm hàng nghìn công việc khác nhau, thay vì cần hàng nghìn robot, mỗi robot chỉ làm một việc”.

Thông qua các chương trình triển khai thử nghiệm, Apptronik có thể quan sát cách robot Apollo hoạt động trong môi trường thực tế, thu thập dữ liệu từ toàn bộ hệ thống robot đang vận hành.

Những dữ liệu này sau đó được sử dụng để cải tiến phần mềm, hệ thống điều khiển và khả năng tương tác của robot.

Nguồn vốn mới cũng đến ngay sau khi Apptronik thiết lập quan hệ hợp tác với Google DeepMind. Công ty đã bắt đầu tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini Robotics, vốn được thiết kế để tăng cường khả năng nhận thức và điều khiển của robot Apollo.

Sự kết hợp giữa phần cứng robot và AI tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp Apollo trở nên thông minh hơn, thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc phức tạp.

Giá robot hình người có thể tương đương một chiếc xe sang

Apptronik được thành lập năm 2016 từ phòng thí nghiệm Human Centered Robotics Lab, trực thuộc University of Texas at Austin. Thời điểm đó, Tesla thậm chí còn chưa công bố tham vọng robot hình người.

Robot hình người Optimus đang nấu ăn. Ảnh: @elonmusk / X

Theo Cardenas, một phần vốn mới sẽ được dùng để mở rộng cơ sở tại Austin và mở thêm văn phòng tại California vào cuối năm nay. Song song đó, công ty đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng và dây chuyền để sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn.

Không giống Elon Musk, người thường đưa ra những dự báo táo bạo, CEO Jeff Cardenas khá thận trọng khi nói về tương lai của Apollo.

Ông từ chối tiết lộ thời điểm robot sẽ được sản xuất hàng loạt hoặc các tính năng cụ thể của phiên bản thương mại đầu tiên.

Cardenas chỉ cho biết công ty sẽ công bố thêm chi tiết về khả năng của Apollo vào cuối năm nay.

Trong khi đó, nhà đầu tư Howard Morgan lại tỏ ra lạc quan hơn. Ông cho rằng nhu cầu đối với robot Apollo đã bắt đầu hình thành và dự đoán công ty có thể nhận được các đơn đặt hàng trị giá khoảng 1 tỷ USD từ năm 2027.

Morgan kỳ vọng khi đó Apptronik sẽ sản xuất Apollo với số lượng lớn, với chi phí khoảng 80.000 USD mỗi robot, mức giá tương đương một chiếc xe hơi hạng sang.

Theo ông, mức giá này vẫn rất hấp dẫn nếu so với chi phí thuê lao động con người làm việc nhiều ca trong nhà máy.

“Hãy tưởng tượng một công nhân làm ba hoặc bốn ca và làm cả cuối tuần”, Morgan nói. “80.000 USD là quá rẻ”.

Morgan cũng cho biết Apptronik có kế hoạch tuyển thêm ít nhất 200 nhân viên trong năm tới. Theo ông, việc huy động vốn ngay thời điểm này là cần thiết vì lĩnh vực robot hình người đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư toàn cầu.

(Theo Forbes, CNBC)