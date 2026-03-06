Samsung vừa chính thức ra mắt dòng Galaxy S26 với những nâng cấp tương đối khiêm tốn so với thế hệ Galaxy S25 trước đó. Phần lớn thay đổi đã bị rò rỉ từ sớm, bao gồm cả tính năng Privacy Display trên phiên bản Ultra. Tuy nhiên, một cải tiến quan trọng từng được giới thạo tin nhắc đến lại không xuất hiện trên mẫu máy năm nay. Và theo những thông tin mới nhất, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm vài năm nữa để thấy nó trở thành hiện thực.

Tin đồn về việc nâng cấp màn hình của Galaxy S26 Ultra có thể sẽ xuất hiện trên S28 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S28 Ultra có thể chuyển sang màn hình 10-bit?

Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp, Samsung nhiều khả năng sẽ nâng cấp màn hình flagship cao cấp nhất của mình lên chuẩn 10-bit, nhưng điều đó sẽ không diễn ra trước năm 2028.

Cụ thể, tài khoản quan sát viên thị trường CID trên mạng xã hội X cho biết Galaxy S28 Ultra sẽ được trang bị tấm nền 10-bit – một bước tiến đáng kể so với các thế hệ trước.

Thông tin này không phải lần đầu xuất hiện. Trước đó vào tháng 1, leaker nổi tiếng Ice Universe từng khẳng định Galaxy S26 Ultra chắc chắn sẽ có màn hình 10-bit, thậm chí nhấn mạnh độ chính xác “100%”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy toàn bộ dòng Galaxy S26 vẫn chỉ sử dụng tấm nền 8-bit truyền thống.

Việc tin đồn cũ không trở thành sự thật khiến cộng đồng công nghệ tỏ ra thận trọng hơn với những dự đoán dành cho Galaxy S28 Ultra. Bản thân nguồn tin mới nhất cũng thừa nhận mức độ “xác nhận” của thông tin này tương tự như những gì từng xảy ra với Galaxy S26 Ultra, tức là hoàn toàn có thể thay đổi trong hai năm tới trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt giữa màn hình 8-bit và 10-bit là rất rõ ràng. Một tấm nền 8-bit có thể hiển thị khoảng 16,7 triệu màu khác nhau. Trong khi đó, màn hình 10-bit có khả năng tái tạo tới 1,07 tỷ màu, một con số vượt trội gấp hàng chục lần.

Trên lý thuyết, điều này giúp hình ảnh có độ chuyển màu mượt mà hơn, đặc biệt trong các vùng gradient với sự thay đổi sắc độ tinh tế, ví dụ như bầu trời hoàng hôn hay các cảnh quay điện ảnh có dải màu rộng. Khi phát nội dung được sản xuất ở định dạng 10-bit trên màn hình 10-bit, người dùng có thể nhận ra sự khác biệt về độ sâu màu và mức độ chuyển sắc tự nhiên hơn.

Samsung trang bị tính năng Màn hình bảo mật (Privacy Display) trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng hàng ngày, phần lớn người dùng sẽ rất khó phân biệt sự khác nhau giữa màn hình 8-bit trên Galaxy S26 và một tấm nền 10-bit cao cấp hơn. Điều này đặc biệt đúng khi phần lớn nội dung trực tuyến hiện nay, từ video mạng xã hội đến phim streaming, vẫn chủ yếu được tối ưu cho chuẩn màu phổ biến.

Hiện nay, đa số smartphone trên thị trường vẫn sử dụng màn hình 8-bit. Chỉ một số ít mẫu cao cấp như Oppo Find X3, Honor Magic 8 hay OnePlus 15 được trang bị tấm nền 10-bit. Dù vậy, đây vẫn là tính năng mang tính “kỹ thuật cao” nhiều hơn là cải tiến dễ nhận thấy ngay lập tức đối với số đông người dùng.

Có đáng để chờ đợi?

Nếu Samsung thực sự mang màn hình 10-bit lên Galaxy S28 Ultra, đó sẽ là bước tiến hợp lý trong chiến lược nâng cấp dần dần các yếu tố phần cứng quan trọng trên dòng flagship cao cấp nhất của hãng. Tuy nhiên, xét trong bức tranh tổng thể, đây khó có thể xem là yếu tố quyết định khiến người dùng nâng cấp thiết bị.

So với những tính năng thiết thực hơn như Privacy Display, giúp tăng cường bảo mật nội dung hiển thị trước ánh nhìn từ hai bên, thì việc nâng cấp từ 8-bit lên 10-bit có phần kém “hữu hình” hơn trong trải nghiệm thường nhật. Ngay cả khi Samsung tiếp tục duy trì màn hình 8-bit trên Galaxy S28 Ultra, điều đó cũng khó có thể bị xem là một bước lùi nghiêm trọng.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đang dần chững lại về đột phá công nghệ, các hãng buộc phải tối ưu từng chi tiết nhỏ để tạo lợi thế cạnh tranh. Màn hình 10-bit, nếu xuất hiện trên Galaxy S28 Ultra vào năm 2028, có thể sẽ là một phần trong chiến lược đó. Nhưng từ nay đến thời điểm ấy, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi.

Với người dùng đang cân nhắc nâng cấp trong vài năm tới, có lẽ điều quan trọng hơn vẫn là tổng thể trải nghiệm, từ hiệu năng, thời lượng pin, camera cho đến các tính năng bảo mật, thay vì chỉ tập trung vào một thông số màu sắc mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

(Theo PhoneArena, CNET)