iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện đã được Apple bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của hãng, nhiều người dùng đã phản ánh hàng loạt lỗi khác nhau trên những mẫu iPhone mới nhất.

iPhone 18 Pro đỏ rượu vang. Ảnh: PhoneArena

Phần lớn các vấn đề được báo cáo đã được Apple xử lý trong bản cập nhật iOS 27.0.1 mới phát hành.

Dù vậy, một lỗi đặc biệt kỳ lạ vẫn tiếp tục khiến người dùng iPhone 18 Pro đau đầu.

Đáng chú ý, lỗi này có thể khiến toàn bộ thiết bị ngừng phản hồi chỉ sau một thao tác tưởng như vô hại.

Lỗi widget khiến iPhone 18 Pro treo máy hoàn toàn

Dòng iPhone 18 Pro chính thức lên kệ từ ngày 18/9. Không lâu sau khi thiết bị đến tay người dùng, một số người bắt đầu phát hiện lỗi liên quan đến widget trên màn hình chính.

Theo các báo cáo, người dùng chỉ cần dùng một ngón tay kéo một widget sang một trang màn hình chính khác, sau đó đặt widget này chồng lên một widget khác.

Ngay lập tức, iPhone có thể bị treo hoàn toàn và màn hình không còn phản hồi với thao tác chạm.

(Video cho thấy lỗi widget khiến iPhone 18 Pro treo máy hoàn toàn. Nguồn: TechDroider/ X)

TechDroider là một trong những tài khoản công nghệ đầu tiên lên tiếng về lỗi này. Sau đó, nhiều nguồn đáng chú ý khác như AnxiousHolly, Zollotech và một số nhà sáng tạo nội dung công nghệ cũng xác nhận hiện tượng tương tự.

AnxiousHolly thậm chí cho rằng đây là lỗi iOS nghiêm trọng nhất mà cô từng gặp trong nhiều năm sử dụng hệ điều hành của Apple.

Điều đáng chú ý là phần lớn các báo cáo hiện nay đều xuất phát từ người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Vì vậy, vẫn chưa rõ lỗi widget này có ảnh hưởng đến các mẫu iPhone đời cũ hay không.

Thử nghiệm thực tế cho thấy lỗi có thể tái hiện

Không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, lỗi widget nói trên cũng có thể được tái hiện trên một chiếc iPhone 18 Pro thực tế.

Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị cho ra hai biểu hiện khác nhau. Ở lần đầu tiên, chiếc iPhone gặp đúng hiện tượng được nhiều người dùng mô tả: màn hình hoàn toàn không phản hồi sau khi widget được kéo chồng lên một widget khác.

Việc khởi động lại theo cách thông thường cũng không thể thực hiện được, bởi người dùng không thể vuốt thanh trượt để tắt nguồn.

Cuối cùng, thiết bị phải được khởi động lại bằng thao tác cưỡng chế.

May mắn là sau khi hoàn tất quá trình khởi động lại, màn hình cảm ứng hoạt động bình thường trở lại.

Trong lần thử nghiệm thứ hai, hiện tượng xảy ra có phần khác biệt. Màn hình chuyển sang màu đen trong thời gian ngắn trước khi iPhone tự động đưa người dùng trở lại màn hình khóa.

(Thêm một video cho thấy lỗi widget mới nhất đang ảnh hưởng đến iPhone 18 Pro như thế nào. Nguồn: Aman Kumar/ X)

Những kết quả này cho thấy lỗi không chỉ là một hiện tượng được báo cáo trên mạng mà hoàn toàn có thể tái hiện trong điều kiện thực tế.

iOS 27.0.1 vẫn chưa xử lý được lỗi widget

Đây không phải lỗi duy nhất từng xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sau khi mở bán.

Trước đó, người dùng đã phản ánh một số vấn đề liên quan đến Face ID. Trong một số trường hợp, khi quá trình xác thực sinh trắc học thất bại, iPhone có thể bị đứng máy rồi tự động khởi động lại.

Một lỗi khác liên quan đến camera cũng được ghi nhận. Ảnh chụp ở mức zoom 2x trong một số điều kiện ánh sáng nhất định, với khẩu độ f/1.8, có thể xuất hiện các hiện tượng bất thường về màu sắc.

Ngoài ra, một số người dùng cho biết màn hình cảm ứng có thể hoàn toàn không phản hồi khi họ đồng thời vuốt xuống để mở Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển.

Apple sau đó đã phát hành iOS 27.0.1, bản cập nhật được thiết kế đặc biệt cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo thông tin được công bố, bản cập nhật đã khắc phục cả ba vấn đề nói trên.

Tuy nhiên, lỗi liên quan đến widget lại không nằm trong danh sách được xử lý.

TechDroider mới đây tiếp tục cho biết trên X rằng hiện tượng này vẫn có thể xảy ra ngay cả sau khi người dùng cài đặt iOS 27.0.1.

Nếu chiếc iPhone 18 Pro hoặc 18 Pro Max của bạn đang gặp một trong ba lỗi mà Apple đã khắc phục, việc cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất vẫn là điều nên làm. Người dùng có thể mở Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó nhấn Cập nhật ngay.

Lỗi widget có thể không ảnh hưởng đến phần lớn người dùng, bởi để kích hoạt hiện tượng này cần thực hiện một chuỗi thao tác tương đối cụ thể. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Apple có thể bỏ qua vấn đề.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường. Theo nguồn tin từ tài khoản rò rỉ Ice Universe và một phương tiện truyền thông Trung Quốc, riêng tại Trung Quốc, dòng iPhone 18 Pro đã nhận hơn 7 triệu đơn đặt trước. Con số này được cho là vượt đáng kể thành tích của iPhone 17 Pro trong năm trước.

(Theo PhoneArena)