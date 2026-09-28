Smartphone màn hình rộng không gập bất ngờ được yêu thích

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8 đang đại diện cho một xu hướng mới của thế giới smartphone: thiết kế màn hình rộng theo chiều ngang khi mở ra.

Tuy nhiên, một kiểu dáng khác, không có khả năng gập, lại đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ người dùng.

Chưa có mẫu Galaxy S27 Wide, ít nhất là vào lúc này. Ảnh: IceUniverse/ X

Huawei vừa ra mắt Pura X View tại thị trường Trung Quốc vào tuần trước. Sự xuất hiện của mẫu điện thoại này nhanh chóng tạo ra nhiều phản hồi, bình luận và hàng nghìn lượt bình chọn trong cuộc khảo sát được thực hiện ngay dưới bài viết giới thiệu sản phẩm.

Điều đáng chú ý là kết quả cho thấy người dùng thực sự muốn trải nghiệm kiểu thiết kế màn hình rộng mới này, thay vì chỉ xem nó như một ý tưởng khác lạ.

Gần một nửa trong số hơn 1.000 người tham gia khảo sát cho biết họ muốn thử kiểu dáng smartphone màn hình rộng không gập.

Đây là tỷ lệ đáng chú ý nếu xét đến việc thiết kế này vẫn còn khá mới mẻ và chưa được nhiều hãng smartphone áp dụng.

Khoảng 17% người tham gia thậm chí đánh giá rất tích cực và cho rằng họ thích kiểu thiết kế này. Đáng chú ý, nhóm này liên hệ Pura X View với Kindle, máy đọc sách điện tử nổi tiếng của Amazon.

Sự liên tưởng này không phải ngẫu nhiên. Tỷ lệ khung hình của Huawei Pura X View gần như tương đồng với Kindle thế hệ đầu tiên.

Khi cầm theo chiều ngang, thiết bị mang đến cảm giác giống một chiếc máy đọc sách điện tử hơn là một smartphone truyền thống.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều bị thuyết phục. Khoảng 25% số người tham gia cho rằng kiểu dáng này có thể gây khó chịu khi cầm, ít nhất dựa trên hình ảnh của sản phẩm.

Trong khi đó, chỉ khoảng 7% cho biết họ vẫn thích smartphone màn hình gập hơn.

Đáng chú ý hơn, ý tưởng biến chiếc điện thoại màn hình rộng này thành một mẫu máy gập kiểu vỏ sò gần như không nhận được nhiều sự ủng hộ. Chỉ hơn 4% người tham gia muốn thiết bị được gập đôi theo chiều ngang.

Kỷ nguyên phablet có thể trở lại?

Kết quả khảo sát đặt ra một khả năng khá thú vị: kỷ nguyên phablet có thể đang chuẩn bị trở lại.

Điều này không nhất thiết xuất phát riêng từ Huawei Pura X View.

Điểm quan trọng hơn là người dùng dường như đang quan tâm tới một tỷ lệ màn hình khác biệt so với những smartphone dạng thanh truyền thống hiện nay.

Pura X View của Huawei. Ảnh: Huawei

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8 là hai ví dụ tiêu biểu cho xu hướng màn hình rộng. Dù cả hai đều sử dụng cơ chế gập, chúng cho thấy người dùng đang dần quen với ý tưởng về những thiết bị có màn hình rộng hơn đáng kể so với smartphone thông thường.

Huawei Pura X View tiếp tục đẩy ý tưởng này theo một hướng khác: loại bỏ hoàn toàn bản lề và cơ chế gập, nhưng vẫn giữ lại tỷ lệ màn hình rộng.

Với quy mô ảnh hưởng toàn cầu, Apple và Samsung vẫn có khả năng tác động mạnh hơn đến xu hướng thiết kế smartphone.

Tuy nhiên, Huawei một lần nữa cho thấy các hãng smartphone Trung Quốc sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng khác biệt, thay vì chỉ đi theo những thiết kế đang phổ biến trên thị trường.

Galaxy S27 Wide có thể xuất hiện?

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Apple, Samsung hay Google sẽ lập tức phản ứng trước xu hướng này.

Tuy nhiên, khả năng những thương hiệu khác thử nghiệm smartphone màn hình rộng không gập là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Motorola, thương hiệu thuộc Lenovo, cùng Honor và Xiaomi có thể là những cái tên đáng chú ý nếu kiểu thiết kế mới tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người dùng.

Một mẫu Galaxy S27 Wide, chẳng hạn, hiện mới chỉ là ý tưởng giả định chứ chưa phải sản phẩm được xác nhận.

Nhưng sự xuất hiện của những thiết bị có hình dáng khác biệt có thể tạo thêm sức ép để các nhà sản xuất tìm kiếm những hướng đi mới.

Trong nhiều năm, smartphone cao cấp ngày càng trở nên giống nhau về hình dáng. Những mẫu máy màn hình lớn, viền mỏng, cụm camera nổi bật và thân máy dạng thanh đã trở thành công thức quen thuộc.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của một thiết kế khác biệt như Pura X View có thể mang lại một làn gió mới cho thị trường.

Các xu hướng điện thoại thông minh cũ đang quay trở lại. Một chiếc phablet từ thập niên 2010. Ảnh: India Today

Sự trở lại của một kiểu dáng màn hình rộng không có nghĩa smartphone truyền thống hay điện thoại gập sẽ biến mất. Thay vào đó, nó cho thấy thị trường vẫn còn không gian cho những thử nghiệm về hình thức.

Huawei Pura X View là một ví dụ cho cách các nhà sản xuất có thể tạo ra khác biệt bằng tỷ lệ màn hình, thay vì chỉ tập trung vào chip xử lý, camera hay dung lượng pin.

Sau nhiều năm chứng kiến những mẫu Galaxy S hay iPhone gần như giữ nguyên công thức thiết kế qua từng thế hệ, một bộ phận người dùng đang bắt đầu mong muốn nhiều sự đa dạng hơn.

(Theo PhoneArena, Macworld)